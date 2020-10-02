終於不用再繞道！台74松竹西行、潭子東行匝道通了

中央辦理國道4號潭子系統交流道銜接台74線拓寬工程，從去年1月起封閉台74線松竹西行、潭子東行2匝道入口，以及潭子至松竹路段主線的外側車道及路肩，在工程單位努力下，今年9月30日全數完工開放通行，民眾不須再繞道行駛，提供中秋連假出遊旅客更便利的交通。

「國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線拓寬施工作業」由交通部高速公路局第二新建工程處辦理。

道路封閉期間，台中市交通局積極與主辦機關針對交通狀況滾動檢討交維措施，降低對地方的交通衝擊，在工程單位努力下，已提前在8月27日開放松竹西行匝道入口及主線西行路段、9月30日上午恢復潭子東行匝道及東行路段。

交通局長葉昭甫表示，原長期封閉的台74線松竹西行及潭子東行匝道，在連假期間開放通行，前可紓解台74線太平、北屯、東區的主線車流；潭子東行讓民眾再多繞路，通行更加便利。

另中秋與國慶連假疏運期間，國道1號豐原至台中段將視情況機動開放路肩，並調整匝道口號誌時間，民眾可上網站 https://www.freeway.gov.tw 留意交通動態。