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終於不用再繞道！台74松竹西行、潭子東行匝道通了
中央辦理國道4號潭子系統交流道銜接台74線拓寬工程，從去年1月起封閉台74線松竹西行、潭子東行2匝道入口，以及潭子至松竹路段主線的外側車道及路肩，在工程單位努力下，今年9月30日全數完工開放通行，民眾不須再繞道行駛，提供中秋連假出遊旅客更便利的交通。
「國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線拓寬施工作業」由交通部高速公路局第二新建工程處辦理。
道路封閉期間，台中市交通局積極與主辦機關針對交通狀況滾動檢討交維措施，降低對地方的交通衝擊，在工程單位努力下，已提前在8月27日開放松竹西行匝道入口及主線西行路段、9月30日上午恢復潭子東行匝道及東行路段。
交通局長葉昭甫表示，原長期封閉的台74線松竹西行及潭子東行匝道，在連假期間開放通行，前可紓解台74線太平、北屯、東區的主線車流；潭子東行讓民眾再多繞路，通行更加便利。
另中秋與國慶連假疏運期間，國道1號豐原至台中段將視情況機動開放路肩，並調整匝道口號誌時間，民眾可上網站 https://www.freeway.gov.tw 留意交通動態。
另外，中央與台中市府規劃分三期再為台74線新設匝道，將使太平、大里以及霧峰地區路網更完善，預計2022年底首先完工的大里及霧峰地區匝道（草湖匝道），日前已開工，通車後將讓軟體園區經台74線上國道更便捷。另兩處匝道大六順橋南入匝道預計2024年完工、十九甲北出匝道預計2025年初完工，現階段工程陸續規劃及施工中，交通局表示，完工後將使東區、太平、大里、霧峰等地區路網更加完整，大台中道路系統更加順暢。
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