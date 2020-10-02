南投縣成立青年諮詢會議 讓公共政策更符合青年需求

南投縣政府鼓勵青年參與公共政策，最近成立青年事務諮詢會，邀請各界青年代表等10人，會同專家學者、民代和行政單位共同開會討論，希望在青年返鄉、青年住宅等公共議題上，青年朋友能提供更好的構想和建議，讓縣府施政更符合青年期待，成為他們安居樂業的幸福城市。

南投縣長林明溱說，未來是屬於青年舞台，縣府施政更需要青年朋友意見，他這幾年下鄉舉辦青年論壇及青年座談會，方式廣納地方青年意見，成立南投縣青年事務推動小組，今年更轉型成立青年事務諮詢會，以更快蒐集、彙整及傳遞青年意見，將青年面臨的問題及意見更快納入縣府施政。諮詢會採納縣議員游顥建議增加青年代表名額，經初審及複審後選出10位青年代表，並召開會議，希望藉由青年加入，讓政策更為年輕活化。

為了鼓勵青年返鄉，改善南漂、北漂現象，南投縣政府訂出幸福家園自治條例，推動青年住宅、平價住宅及社會住宅等，都是根據歷次青年論壇及座談意見推動。考量青年創業資金募集不易，也訂定青年創業貸款及中小企業融資一般貸款實施要點，每年額度每年有5千萬元額度，鼓勵青年返鄉創業，目前青年創業貸款已核准21件，中小企業融資貸款核准3件，合計24件，核貸金額總計1700萬餘萬元，5年免利息，由縣府協助支付利息。