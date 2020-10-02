南投景點車況順暢 警方預估明後天才是高峰期

南投縣繼連假首日路況異常流暢後，連假第二天包括清境農場、溪頭及日月潭，縣內各景點同樣未出現塞車情況，但武嶺、溪頭、清境草原停車場都是早上不到九點就被停滿了，反而是集集鎮的粉黛亂子草新景點，因網紅推播，造成民眾大量湧入，縣警局交安組長李安景表示，預估連假車況高峰會出現在明後兩天，呼籲民眾出發後注意路況通報。

仁愛分局表示，清境地區台14甲線7.5至10.2公里處，沿線員警交通疏導中，但上午車流順暢，中午前大型停車場車位未滿，但上、下草原區的小型車停車場已滿，而武嶺是台灣公路的最高點，向來是遊客到此一遊的景點，停車場一位難求，不過警方觀察到武嶺路段往來花蓮、南投上下山的車流，持續增加中。

竹山分局指出，溪頭向來是塞車重要道路的縣道151線，連假兩天的上下山車行順暢，僅在上午八點就預警通報溪頭停車場已滿，透過廣播、網路告知上山的遊客做好準備，讓警方也覺得異常。

集集分局也表示，日月潭區今年連假的也車多不塞，反倒是集集鎮和平社區近來出現一片「粉黛亂子草」的粉紅花海祕境，花期適逢連假盛開，在網路的推播下，成為今年中秋節4天連假的新景點，讓小小的集集鎮湧入不少車潮遊客，但是塞在和平社區周遭。