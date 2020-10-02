每到連假台76線埔鹽系統即封閉 觀光工廠唉遊客進不來

本周中秋連假和下周的國慶連假，讓風景區、觀光工廠等都欲搶商機，但社頭鄉樂活襪之鄉博物館經理江珮斳表示，每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，許多遊覽車因此改路線，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品，中央是否能研究封閉管制時間不要那麼長。

「中秋節連假第一天觀光工廠內真的冷清，讓人心酸，根本搶不到連假商機。」 江珮斳說，他們都準備了應景的柚子娃娃DIY，最近也與附近芭樂果園策略聯盟，參觀織襪博物館還可預約參觀果園導覽，但每次連假的交通管制都讓他們南彰觀光業者很無奈。

由於公路總局為了紓解國道交通，每次連假為了防止易壅塞的彰化路段塞車，台76線快速道接國道中山高速公路的埔鹽系統交流道都會進行封閉管制，中秋連假管制時間是10月1、2日全天24時封閉台76線埔鹽交流道匯入國一南下匝道，3、4日全天封閉匯入國一北上匝道。

江珮斳說，因為連休前兩天北部返鄉民眾經常會安排中部旅遊，後兩天南部要返回北部遊客也經常會順遊中部，但因匝道管制需繞路，遊客覺得不方便，就不會進南彰化旅遊消費了。

「遊覽車團客甚至少了七成」江珮斳說，很多遊覽車都反應這個問題，說團客行程較多，得節省交通時間，原本想排到南彰的行程，還是改行程，也許到南投或雲林縣，就連散客都說開車不能直接下快速道，要繞路繞很遠。