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每到連假台76線埔鹽系統即封閉 觀光工廠唉遊客進不來

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
南彰化觀光工廠業者反映每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品。圖／翻攝
南彰化觀光工廠業者反映每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品。圖／翻攝

本周中秋連假和下周的國慶連假，讓風景區、觀光工廠等都欲搶商機，但社頭鄉樂活襪之鄉博物館經理江珮斳表示，每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，許多遊覽車因此改路線，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品，中央是否能研究封閉管制時間不要那麼長。

中秋節連假第一天觀光工廠內真的冷清，讓人心酸，根本搶不到連假商機。」 江珮斳說，他們都準備了應景的柚子娃娃DIY，最近也與附近芭樂果園策略聯盟，參觀織襪博物館還可預約參觀果園導覽，但每次連假的交通管制都讓他們南彰觀光業者很無奈。

由於公路總局為了紓解國道交通，每次連假為了防止易壅塞的彰化路段塞車，台76線快速道接國道中山高速公路的埔鹽系統交流道都會進行封閉管制，中秋連假管制時間是10月1、2日全天24時封閉台76線埔鹽交流道匯入國一南下匝道，3、4日全天封閉匯入國一北上匝道。

江珮斳說，因為連休前兩天北部返鄉民眾經常會安排中部旅遊，後兩天南部要返回北部遊客也經常會順遊中部，但因匝道管制需繞路，遊客覺得不方便，就不會進南彰化旅遊消費了。

「遊覽車團客甚至少了七成」江珮斳說，很多遊覽車都反應這個問題，說團客行程較多，得節省交通時間，原本想排到南彰的行程，還是改行程，也許到南投或雲林縣，就連散客都說開車不能直接下快速道，要繞路繞很遠。

江珮斳說，下周還有國慶連假，一樣三天都封閉管制埔鹽系統交流道，她建議是否能不要每次連假都三、四天全部管制，或是開放部分時段通行，才能留給南彰觀光工廠或相關景點一條生路，不要讓他們成了連假犧牲品。

南彰化觀光工廠業者反映每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品，中秋連假原本假日會有很多遊客的社頭鄉樂活襪之鄉博物館卻顯得冷清。記者林宛諭／攝影
南彰化觀光工廠業者反映每次連假台76線快速道埔鹽系統交流道就會封閉管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，連假的交通管制卻讓南彰觀光業成犧牲品，中秋連假原本假日會有很多遊客的社頭鄉樂活襪之鄉博物館卻顯得冷清。記者林宛諭／攝影

連假 中秋節 觀光工廠

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