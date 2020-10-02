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台中雙十國慶精采可期 泰安國小手鼓舞蹈隊參演

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
泰安國小手鼓舞蹈隊已成立超過15年，經常接受各單位及團體邀約，參與各項活動比賽，尤其每年在全國學生舞蹈比賽中都能獲得優等佳績。圖／台中市泰安國小提供
泰安國小手鼓舞蹈隊已成立超過15年，經常接受各單位及團體邀約，參與各項活動比賽，尤其每年在全國學生舞蹈比賽中都能獲得優等佳績。圖／台中市泰安國小提供

台中市今年國慶升旗典禮邀西屯區泰安國小手鼓舞蹈隊參與演出，為國慶典禮揭開序幕。台中市民政局吳世瑋表示，學童們將以氣勢磅礡的手擊鼓結合優美舞蹈，市民朋友可在10月10日到台灣大道市政大樓府前廣場欣賞。

泰安國小手鼓舞蹈隊已成立超過15年，經常接受各單位及團體邀約，參與各項活動比賽，尤其每年在全國學生舞蹈比賽中都能獲得優等佳績。

泰安國小校長邱義隆表示，手鼓舞蹈隊在舞蹈專業老師劉于瑄指導下，每次的演出都有優異的表現，尤其這次為了國慶升旗典禮表演，孩子們把每次的練習都當成是正式演出，每個孩子在練習完畢後都汗如雨下，但卻從不喊累，師長們都為他們感到驕傲。

泰安國小組長陳勇全指出，手鼓隊成員會因畢業及新生加入更動，同時因每年更新舞碼，很多動作要從頭學過，且每位成員的完成度還必須一致，這都需要不斷地練習與磨合才能做到。

泰安國小六年級學生廖曼茲說，今年除了晨間團練，隊員們放學後也會留在學校繼續練習，雖然練習時間不多，但大家都很珍惜團練機會，光練習敲鼓動作就至少超過百次以上；四年級學生林奕晴說，雖會擔心記不住走位及位置，或漏掉動作，但很感謝老師們的鼓勵，會盡力在表演當天好好展現，也相信自己能做到最完美的演出。

今年台中市國慶升旗典禮將於10月10日上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，當天除安排泰安國小手鼓舞蹈隊，還請到台中女中樂儀隊、中國醫競技啦啦隊、永安國小合唱團等團體，目前都緊鑼密鼓練習中。

台中市今年國慶升旗典禮邀西屯區泰安國小手鼓舞蹈隊參與演出，為國慶典禮揭開序幕。圖／台中市泰安國小提供
台中市今年國慶升旗典禮邀西屯區泰安國小手鼓舞蹈隊參與演出，為國慶典禮揭開序幕。圖／台中市泰安國小提供

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