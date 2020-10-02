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影／受傷台灣黑熊麻醉藥效退食慾佳 900克蔬果全嗑光
一隻台灣黑熊昨日在台中和平果園誤觸陷阱山豬吊受傷，經麻醉脫困後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。黑熊昨夜麻醉藥效退後，可站立並發出威嚇聲，今早喝大量的水，並吃地瓜、西瓜及木瓜等蔬果，牠的食慾不錯很快就吃光，待傷勢恢復後再野放。
東勢林區管理處昨天上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，特生中心獸醫師抵達現場，初步判斷黑熊身體狀況尚可，進行麻醉並協助黑熊脫困，經檢查發現黑熊前腳及口腔受傷，獸醫師初步清創後，昨天下午3時35分以大型鐵籠及貨車將黑熊運往特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。
東勢林管處指出，黑熊昨夜從麻醉中恢復，獸醫師徹夜在現場觀察，並在熊舍內加裝暖氣機，避免牠在夜晚有失溫情況。昨晚11時13分，黑熊已能站立，並會發出威嚇聲，完全恢復意識，但因麻醉關係，尚無法給予食物。
今早觀察黑熊狀況許可，6時56分給水解渴，黑熊馬上喝約800cc的水，接著9時30分給予約900公克地瓜、西瓜及木瓜等蔬果，黑熊也立刻吃完。
東勢林管處表示，黑熊因被套繩受傷，傷勢集中在左前腳，腳底有破皮及被捕捉的緊迫症候群，對人警戒心強，需要密切觀察注意及處理，預估7至14天待傷勢不需密切處理後，再移至較為療養籠舍照顧。目前照護重點以降低緊迫、進行傷口護理，最後將視恢復情況評估後續野放時程。
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