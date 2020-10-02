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南投最美景觀道路不平、超速 縣府雙管齊下改善

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投139線縣道沿途有微熱山丘、落羽松森林等景點，是南投最美的景觀道路之一，因重機車隊多容易超速，警方也設置測速照相器取締。記者江良誠／攝影
南投139線縣道沿途有微熱山丘、落羽松森林等景點，是南投最美的景觀道路之一，因重機車隊多容易超速，警方也設置測速照相器取締。記者江良誠／攝影

南投市139線縣道沿途有微熱山丘、落羽松森林，又可眺望彰投兩縣風景，吸引許多遊客，也是重機車和單車族的最愛。139線沿線巷道狹窄又有陡坡，路面落差相當大，常有騎士和居民摔車，南投縣政府改善路面落差和重鋪破損最嚴重路段，沿途也設置測速照相器，取締汽機車超速違規，確保139線行車安全。

南投市福山里施姓里民說，139線也就是八卦路，因沿著八卦山稜線開闢，兩側巷道大都是陡坡且路面狹窄，有的路面和排水溝落差最大超過50公分，里民常因視線不良騎機車衝出路外，誤陷排水溝險象環生，外地遊客也容易因不熟悉路況發生危險。

縣議員于秀英也說，八卦路在微熱山丘附近路面凹凸不平，139線是居民出入的重要道路，每道假日遊客人潮、車潮湧進，經過這些破損路段時，稍不注意就會摔車，亟需改善，希望縣府能派人會勘，盡快修繕道路，確保交通安全。

南投縣政府表示，縣府已經會勘過路面落差最嚴重八卦路686巷，一併改善落差並重鋪破損最嚴重路段，後續也會持續注意139線路況，有缺失會盡快修補，維護交通安全。

139縣道景觀美、彎道多，常有汽車和重機車隊超速危險駕駛，讓居民相當困擾，南投縣警局除了在沿線加裝固定測速照相機，還不定時出動移動式測速照相，取締違規車輛。警方也呼籲汽車駕駛、重機騎士遵守交通規則，勿超速和製造噪音，警方也會落實違規取締，確保139線的優美與安全。

南投139線縣道沿途有微熱山丘、落羽松森林等景點，是南投最美的景觀道路之一，但路面坑洞多、落差大，機車和單車騎士容易摔車。記者江良誠／攝影
南投139線縣道沿途有微熱山丘、落羽松森林等景點，是南投最美的景觀道路之一，但路面坑洞多、落差大，機車和單車騎士容易摔車。記者江良誠／攝影

重機 測速 微熱山丘

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