台灣黑熊多次中陷阱 中市農業局籲設電圍網取代山豬吊

一隻台灣黑熊昨日受困台中市和平區東卯山果園陷阱受傷，經麻醉救援後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療，目前黑熊身體狀況穩定，已能站立並喝水，待傷勢恢復後再野放。台中市府農業局表示，農民防治野生動物破壞農作物勿用獸鋏或「山豬吊」，能以其他方式進行，政府並補助農民設置電圍網，歡迎向農會或公所提出申請。

農業局指出，該隻台灣黑熊經特生中心專業獸醫師評估後，身體狀況尚可，左前腳及嘴巴因陷阱「山豬吊」受到皮肉傷，經現場清創後身體狀況穩定，已送往特生中心低海拔試驗站觀察。

農業局呼籲農民能以電圍網等較友善的方式，防治野生動物破壞農作物，且效果較佳。目前合法耕地均可申請電圍網施設補助，每案政府補助設置經費最高額度4.5萬元，並按中央、地方政府及農民各分擔1/2、1/4及1/4比例進行補助，歡迎農民向農會或公所提出申請。

農業局指出，野生動物破壞農作物事件日趨頻繁，往往造成農民損失慘重，依「野生動物保育法」第21條規定，野生動物危害農民合法種植的農林作物、家禽、家畜或水產養殖，得予以獵捕。

不過地點若在野外棲地，則不得使用獸鋏或山豬吊等獵捕野生動物，如獵捕一般類野生動物，依「野生動物保育法」第49條第1項第2款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；如獵捕保育類野生動物，依「野生動物保育法」第41條規定，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。