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海線商圈行銷 東海藝術街「月光市集」中秋連假打頭陣
台中市積極活絡在地商圈，輔導海線商圈委員會推出特色活動，由濃厚文化氣息的東海藝術街商圈將打頭陣，明天10月3日有一場「裝置藝術點燈月光市集」，邀請紐西蘭朋友演唱，讓民眾在月光灑落的柯比意廣場聽歌享樂。
台中海線的台中港舶來品商圈、大甲觀光商圈的商圈活動，將陸續登場，帶動後疫情消費商機。
中秋連假東海藝術街商圈推出「裝置藝術點燈月光市集」，10月24、25日萬聖節、12月12日聖誕節等節慶，也將有精彩活動呈現。
東海藝術街商圈主委郭達鴻說，商圈內藝術文化相關店家占3成，藝術氛圍濃厚，每到假日停車場供不應求，這次商圈系列活動，用藝術搭配節慶，歡迎民眾到場感受不一樣的藝術街。
大甲觀光商圈主委許慈芸表示，店家業績受疫情影響，配合市府發放商圈振興券，盼加強行銷，吸引更多人潮，為店家提升業績。
經發局說，除東海藝術街商圈外，台中港舶來品商圈規劃普洱茶、中藥材文化、珠寶等特色產業行銷活動，周邊還有台中港三井OUTLET、高美濕地、擁有新鮮漁貨的梧棲觀光漁港等亮點設施，預計11月初登場。
以地方信仰「大甲鎮瀾宮」為中心的大甲觀光商圈，結合媽祖文化帶動糕餅產業發展，周邊還有蔣公路美食小吃、傳統編織工藝技術及富含歷史文化的鐵砧山劍井、文昌祠等景點，預計10月25日舉行萬聖節活動。
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