快訊

含糖量過高！ 愛爾蘭法院：Subway的麵包不是麵包

金與正神隱2個月後終於復出！ 破除已遭不測傳聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海線商圈行銷 東海藝術街「月光市集」中秋連假打頭陣

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市積極活絡在地商圈，輔導海線商圈委員會推出特色活動，由濃厚文化氣息的東海藝術街商圈將打頭陣，明天10月3日有一場「裝置藝術點燈月光市集」。圖／台中市經發局提供
台中市積極活絡在地商圈，輔導海線商圈委員會推出特色活動，由濃厚文化氣息的東海藝術街商圈將打頭陣，明天10月3日有一場「裝置藝術點燈月光市集」。圖／台中市經發局提供

台中市積極活絡在地商圈，輔導海線商圈委員會推出特色活動，由濃厚文化氣息的東海藝術街商圈將打頭陣，明天10月3日有一場「裝置藝術點燈月光市集」，邀請紐西蘭朋友演唱，讓民眾在月光灑落的柯比意廣場聽歌享樂。

台中海線的台中港舶來品商圈、大甲觀光商圈的商圈活動，將陸續登場，帶動後疫情消費商機。

中秋連假東海藝術街商圈推出「裝置藝術點燈月光市集」，10月24、25日萬聖節、12月12日聖誕節等節慶，也將有精彩活動呈現。

東海藝術街商圈主委郭達鴻說，商圈內藝術文化相關店家占3成，藝術氛圍濃厚，每到假日停車場供不應求，這次商圈系列活動，用藝術搭配節慶，歡迎民眾到場感受不一樣的藝術街。

大甲觀光商圈主委許慈芸表示，店家業績受疫情影響，配合市府發放商圈振興券，盼加強行銷，吸引更多人潮，為店家提升業績。

經發局說，除東海藝術街商圈外，台中港舶來品商圈規劃普洱茶、中藥材文化、珠寶等特色產業行銷活動，周邊還有台中港三井OUTLET、高美濕地、擁有新鮮漁貨的梧棲觀光漁港等亮點設施，預計11月初登場。

以地方信仰「大甲鎮瀾宮」為中心的大甲觀光商圈，結合媽祖文化帶動糕餅產業發展，周邊還有蔣公路美食小吃、傳統編織工藝技術及富含歷史文化的鐵砧山劍井、文昌祠等景點，預計10月25日舉行萬聖節活動。

裝置藝術

延伸閱讀

台南的迦南美地 賴清德中秋連假與哈赫納爾森林同行

中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫

把握中秋連假好天氣！ 下周一起變天

中秋連假首日 國五罕見沒塞車

相關新聞

C級長照站補助課程 難湊15人

中彰投推動「C級長照站」，政府補助課程，卻也規定每時段至少15人以上參與，彰化不少社區反映天氣太熱或太冷讓長輩不願外出，...

台灣黑熊多次中陷阱 中市農業局籲設電圍網取代山豬吊

一隻台灣黑熊昨日受困台中市和平區東卯山果園陷阱受傷，經麻醉救援後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療，目前黑...

海線商圈行銷 東海藝術街「月光市集」中秋連假打頭陣

台中市積極活絡在地商圈，輔導海線商圈委員會推出特色活動，由濃厚文化氣息的東海藝術街商圈將打頭陣，明天10月3日有一場「裝...

獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水

一隻台灣黑熊昨日在台中和平果園誤觸陷阱「山豬吊」受傷，經麻醉救援後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢...

中秋國慶連假 林務局推13處國家森林遊樂區入園半價

中秋連假4天，林務局祭出好康，自10月1日至11日到13處國家森林遊樂區可享入園半價優惠，其中八仙山國家森林遊樂區鄰近谷...

軌道經濟發威！台中捷運綠線通車美食激戰 館長也來了

台中市捷運綠線預計在今年底通車，在軌道經濟發威下，台中市11期重畫區崇德商圈近期不但有多筆土地交易，也是美食激戰區，沿線...

響應國際女童日 麗寶馬拉灣10月11日女生入園免費

歡慶中秋、國慶連假，台中麗寶樂園渡假區10月連假期間，推出水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元優惠；另外，10月...

影／台灣黑熊誤陷山豬吊哀嚎 保育團體籲一人一信搶救

一隻台灣黑熊昨天於台中和平果園誤觸陷阱「山豬吊」受傷，經麻醉救援後，目前送至特生中心低海拔試驗站治療，待傷勢恢復後再野放...

監控溪流水質、揪禍首 台中布設水盒子30台

夏季高溫或冬季枯水期底泥釋出汙染物，常發生大量魚群死亡，為迅速逮獲「禍首」，中市環保局裝設30台「水盒子」，在全市11處...

日月潭花火音樂會 17日首演

日月潭國家風景區搶攻後疫情時期觀光旅遊市場，將舉辦「花火音樂嘉年華」系列活動，10月8日至11月21日展開，首場10月1...

中市度中秋 推薦美拍旅遊熱點

中秋連假昨起4天，不想遠途塞車，台中市府推薦「最好拍」的旅遊熱點，有94扇窗扉的「台中放送局」、清領時期合院民宅的「摘星...

投入環保到社福 社區擔子加重

社區愈來愈活躍，從組織環保志工、社區營造，近年投入關懷據點社福服務，也是長照2.0的C級據點重要單位，但社區幹部直言，願...

熱門新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。