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獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水
一隻台灣黑熊昨日在台中和平果園誤觸陷阱「山豬吊」受傷，經麻醉救援後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢林管處今日指出，昨晚23時13分黑熊已站立，今早並喝入大量的水，待傷勢恢復後再野放。
東勢林區管理處昨天上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，並由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫團隊派出共5人趕赴現場救援，東勢林管處麗陽工作站及森警也抵達現場並淨空現場，避免人員危險，以及減少刺激黑熊情緒。
特生中心獸醫師抵達現場，初步判斷黑熊身體狀況尚可，進行麻醉並救援總算脫困，經檢查發現黑熊前腳及口腔受傷，獸醫師初步清創後，昨天下午送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。
東勢林管處指出，該隻黑熊確認為2018年大雪山地區黑熊的族群監測和保育宣導計畫中曾捕捉繫放的成年公熊，量測體長163公分高、體重95公斤，目前安置在熊舍中，並限制在籠具中以方便後續觀察及治療。
東勢林管處表示，昨晚11時13分，黑熊已完全恢復意識，並會站立即發出威嚇聲；今天上午6時56分第一次供水，黑熊馬上喝入大量的水，但因麻醉尚未進食。黑熊因被套繩受傷，傷勢部分在左前腳，有腳底破皮及被捕捉的緊迫症候群，需要密切觀察注意及處理，預估7至14天待傷勢不需密切處理後，再移至「照養籠舍」。
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