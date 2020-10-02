中秋國慶連假 林務局推13處國家森林遊樂區入園半價

中秋連假4天，林務局祭出好康，自10月1日至11日到13處國家森林遊樂區可享入園半價優惠，其中八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關溫泉遊憩區域及谷關七雄步道，是享受登山健行、泡湯賞月親子旅遊的最佳選擇。

林務局東勢林管處指出，10月1日至11日，林務局推出13處國家森林遊樂區享入園半價優惠，若之前已使用過免費入園一次方案的民眾，可趁此時機再次來訪各國家森林遊樂區。

另外，針對連續假日期間10月1日至4日、10月9日至11日，八仙山國家森林遊樂區也提供谷關(豐原客運谷關站)至八仙山遊樂區的免費接駁車；凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可享當日一次30元優惠，請民眾多加利用。