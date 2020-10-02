聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋國慶連假 林務局推13處國家森林遊樂區入園半價
中秋連假4天，林務局祭出好康，自10月1日至11日到13處國家森林遊樂區可享入園半價優惠，其中八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關溫泉遊憩區域及谷關七雄步道，是享受登山健行、泡湯賞月親子旅遊的最佳選擇。
林務局東勢林管處指出，10月1日至11日，林務局推出13處國家森林遊樂區享入園半價優惠，若之前已使用過免費入園一次方案的民眾，可趁此時機再次來訪各國家森林遊樂區。
另外，針對連續假日期間10月1日至4日、10月9日至11日，八仙山國家森林遊樂區也提供谷關(豐原客運谷關站)至八仙山遊樂區的免費接駁車；凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可享當日一次30元優惠，請民眾多加利用。
東勢林管處提醒，山區遊玩時應注意自身安全，並請配合園區內全面禁止吸菸、炊煮、溯溪、釣魚和攜帶寵物等相關規定，避免影響遊玩興致。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言