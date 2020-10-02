軌道經濟發威！台中捷運綠線通車美食激戰 館長也來了

台中市捷運綠線預計在今年底通車，在軌道經濟發威下，台中市11期重畫區崇德商圈近期不但有多筆土地交易，也是美食激戰區，沿線有赤鬼牛排、春水堂、星巴克、黑浮咖啡，BISTRO 88副品牌Light加入戰局，連UNIQLO、GU、影城及知名網紅館長也將開設健身房。

寶元紀6月以總價逾23億元買下「寶麗金」崇德店現址土地，7月遠雄建設以23.3億元購入崇德商圈的愛子幼兒園、人人伊藤萬游泳學校現址，冠德建設8月也公告以14.8億元，取得台中市崇德路、崇德三路口原裕毛屋超市958.62坪土地，

最新實價登錄資料顯示，崇德路三段今年7月也成交一筆，以總價近2.14億買下211.48坪土地，僅算土地每坪單價達101萬元，根據謄本資料顯示，新買主為彰化「貢丸大王」賴勝雄家族持有。

Bistro 88董事長劉偉杰說，台中11期重劃區崇德路三段，美食商家群聚，餐飲、生活機能便利完整，Bistro 88 Light插旗崇德路三段、山西路口，走都會時尚風，Light採用點餐掃描QRcode即可在手機雲端點選自己想吃的餐點，不但節省人力，顧客自主性高，深受家庭客及商務客青睬。