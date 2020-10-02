聽新聞
test
0:00 / 0:00
響應國際女童日 麗寶馬拉灣10月11日女生入園免費
歡慶中秋、國慶連假，台中麗寶樂園渡假區10月連假期間，推出水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元優惠；另外，10月11日為響應國際女童日，馬拉灣、摩天輪凡女性出示身分證件即享免費優惠，快揪好姊妹一起出遊搶好康。
每年10月11日為聯合國訂定的「國際女童日」，同時也是台灣女孩日，宣揚提高教育、醫療、法律等女孩權益。麗寶樂園渡假區祭出女性限定優惠，10月11日女性只要憑身分證明文件，即可免費暢玩馬拉灣，當天中午12時前限女性入園、男性止步；天空之夢摩天輪也同步推出優惠，10月11日當天女性遊客只要出示與摩天輪的合照，並打卡寫下自己的夢想，即可享免費搭乘。
中秋連假10月1日至4日、國慶連假10月9日至11日期間，馬拉灣、探索世界、天空之夢摩天輪、密室逃脫，凡第一人購買全票，第二人只要20元；另外有壽星專屬優惠，10月1日至11日只要是10月壽星憑身分證件購票，馬拉灣門票只要20元。水樂園馬拉灣將在10月11日後展開季節性休園。
麗寶樂園渡假區的摩天輪天空之夢，每逢節慶都會推出吸睛的創意燈光秀，響應中秋佳節，自即日起至10月4日晚上7時起播放中秋燈光秀，民眾可在夜空中看見玉兔搗藥、嫦娥奔月、銀河映月等動態圖騰，中秋與國慶連假期間，探索世界延長夜間營運開放星光樂園，每天有高空璀璨煙火秀映襯秋月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言