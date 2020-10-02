響應國際女童日 麗寶馬拉灣10月11日女生入園免費

歡慶中秋、國慶連假，台中麗寶樂園渡假區10月連假期間，推出水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元優惠；另外，10月11日為響應國際女童日，馬拉灣、摩天輪凡女性出示身分證件即享免費優惠，快揪好姊妹一起出遊搶好康。

每年10月11日為聯合國訂定的「國際女童日」，同時也是台灣女孩日，宣揚提高教育、醫療、法律等女孩權益。麗寶樂園渡假區祭出女性限定優惠，10月11日女性只要憑身分證明文件，即可免費暢玩馬拉灣，當天中午12時前限女性入園、男性止步；天空之夢摩天輪也同步推出優惠，10月11日當天女性遊客只要出示與摩天輪的合照，並打卡寫下自己的夢想，即可享免費搭乘。

中秋連假10月1日至4日、國慶連假10月9日至11日期間，馬拉灣、探索世界、天空之夢摩天輪、密室逃脫，凡第一人購買全票，第二人只要20元；另外有壽星專屬優惠，10月1日至11日只要是10月壽星憑身分證件購票，馬拉灣門票只要20元。水樂園馬拉灣將在10月11日後展開季節性休園。