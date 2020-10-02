影／台灣黑熊誤陷山豬吊哀嚎 保育團體籲一人一信搶救

一隻台灣黑熊昨天於台中和平果園誤觸陷阱「山豬吊」受傷，經麻醉救援後，目前送至特生中心低海拔試驗站治療，待傷勢恢復後再野放。台灣黑熊保育協會在臉書發起「一人一信」給農委會主委陳吉仲，要求「台灣黑熊擁有生存和免於恐懼的自由」，請政府「嚴格管理和禁止非選擇性陷阱的使用」。

東勢林區管理處昨天上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，並由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫團隊派出共5人趕赴現場救援，東勢林管處麗陽工作站及森警也抵達現場並淨空現場，避免人員危險，以及減少刺激黑熊情緒。

東勢林管處表示，根據該隻誤中陷阱黑熊的耳標記號，確認為2018年大雪山地區黑熊的族群監測和保育宣導計畫中曾捕捉繫放的成年公熊，量測體長163公分高、體重95公斤，活動範圍相當廣大，從屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶均為其活動範圍；推測這次是經過東卯山一帶果園，誤中農民防治山豬用的套索陷阱。

昨天中午12時，特生中心獸醫師抵達現場，初步判斷黑熊身體狀況尚可，進行麻醉並救援總算脫困，經檢查發現黑熊前腳及口腔受傷，獸醫師初步清創後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護，等狀況穩定後擇期野放。

台灣黑熊保育協會在臉書發文指出，中秋節是有「月熊」號稱的黑熊的節日，但親友團聚賞月，被國人捧在手心當代言動物的台灣黑熊，卻正在做困獸之鬥的生命之戰。讓我們一起呼籲所有關心台灣黑熊的朋友，在中秋節這天，記得台灣還有台灣黑熊，並且一人一信給農委會主委陳吉仲，或行政院長蘇貞昌，甚或小英總統。

台灣黑熊保育協會說，「中秋節，我們要台灣黑熊（月熊）擁有生存和免於恐懼的自由」，並要求「嚴格管理和禁止非選擇性陷阱的使用」，強調「這是一個中國人圓滿的節日，台灣黑熊也應該是這樣」。