長榮樂團中秋夜南投奏響樂音 舉辦戶外無菸音樂會

南投縣晚間落實防疫安全距離，中秋夜第6度請來長榮交響樂團在南投縣立體育場舉辦戶外無菸音樂會，同時宣布南投巧克力咖啡節浪漫登場，呼籲民眾遠離菸品、電子煙、新興菸品及二、三手菸等成癮物質危害，共同營造健康支持性環境，達到公共場所無菸害，健康百分百目標。

這場特別的戶外音樂會，由縣長林明溱擔任無菸生活代言人，以野餐方式倡導共同營造無菸環境丶力行健康飲食的重要性，活動僅開放2400人報名，但很快就被秒殺，今天到場聆聽音樂的民眾近4000人，顯見民眾對營造無菸環境相當認同，大家一面賞月聆聽古典音樂，一面免費品嘗南投優質巧克力和咖啡。

長榮交響樂團團長張逸士表示，樂團成立將近20年，秉持創辦人張榮發將音樂普及大眾的初衷，可以在古典殿堂演出，也可在各種戶外場合，將美好的古典音樂及演出帶給大家欣賞，很高興應南投縣政府之邀，第6度來到縣內奏響美妙音符，也宣布今年共同營造清新無菸環境的主題，並鼓勵民眾走出戶外。