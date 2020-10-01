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長榮樂團中秋夜南投奏響樂音 舉辦戶外無菸音樂會

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
中秋夜南投縣政府第6度請來長榮交響樂團，在縣立體育場舉辦戶外無菸賞月音樂會。記者黑中亮／攝影
中秋夜南投縣政府第6度請來長榮交響樂團，在縣立體育場舉辦戶外無菸賞月音樂會。記者黑中亮／攝影

南投縣晚間落實防疫安全距離，中秋夜第6度請來長榮交響樂團在南投縣立體育場舉辦戶外無菸音樂會，同時宣布南投巧克力咖啡節浪漫登場，呼籲民眾遠離菸品、電子煙、新興菸品及二、三手菸等成癮物質危害，共同營造健康支持性環境，達到公共場所無菸害，健康百分百目標。

這場特別的戶外音樂會，由縣長林明溱擔任無菸生活代言人，以野餐方式倡導共同營造無菸環境丶力行健康飲食的重要性，活動僅開放2400人報名，但很快就被秒殺，今天到場聆聽音樂的民眾近4000人，顯見民眾對營造無菸環境相當認同，大家一面賞月聆聽古典音樂，一面免費品嘗南投優質巧克力和咖啡。

長榮交響樂團團長張逸士表示，樂團成立將近20年，秉持創辦人張榮發將音樂普及大眾的初衷，可以在古典殿堂演出，也可在各種戶外場合，將美好的古典音樂及演出帶給大家欣賞，很高興應南投縣政府之邀，第6度來到縣內奏響美妙音符，也宣布今年共同營造清新無菸環境的主題，並鼓勵民眾走出戶外。

衛生局長黃昭郎指出，縣府更率全國之先，結合無菸音樂會首度辦理2020巧克力咖啡節，受到民眾熱烈歡迎，時間仍屬防疫期，該局遵照防疫規定，於會場入口安排防疫人員對入場民眾實施量體溫消毒，座席安排也依安全社交距離布置，並勸導民眾戴口罩，民眾配合度良好。

中秋夜南投縣政府第6度請來長榮交響樂團，在縣立體育場舉辦戶外無菸賞月音樂會。記者黑中亮／攝影
中秋夜南投縣政府第6度請來長榮交響樂團，在縣立體育場舉辦戶外無菸賞月音樂會。記者黑中亮／攝影

交響樂團 音樂會 巧克力

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