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南瑤宮契子女中秋團圓 契子書、絭錢、平安米水結緣

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
南瑤宮準備彰化媽限量契子女的契子證書組合，包括契子書、絭錢、平安米及平安水，與信眾結緣。記者林敬家／攝影
南瑤宮準備彰化媽限量契子女的契子證書組合，包括契子書、絭錢、平安米及平安水，與信眾結緣。記者林敬家／攝影

父母為了祈求孩子平安長大，常會讓子女當「媽祖」等神明的契子女，今天中秋團圓，彰化南瑤宮邀請契子女回宮團圓慶，許多家長帶著未成年子女到南瑤宮拜拜，祈求平安，彰化媽也準備契子證書組合與信眾結緣，象徵呷媽祖婆的水米平安順遂。

南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），已有280多年的歷史，多年來認彰化媽的契子女不計其數，分散台灣各地，每年都會有不少孝心的信徒回來拜媽祖，感謝庇佑平安長大。

南瑤宮今天契子女團圓祈福活動，由南瑤宮管理人林世賢市長帶領新舊契子女們，以及南瑤宮十媽會的幹部，一起向媽祖參拜賀節。

南瑤宮管理人林世賢說，建議契子女每年都回來向媽祖「報平安」，換一次香火，祈求繼續得到護祐，未來要認契全年無休都可辦理，也歡迎契子女加入南瑤宮志工團隊，一起發揚彰化媽慈悲精神。

南瑤宮今天準備彰化媽限量契子女精美的契子證書組合，包括契子書、絭錢、平安米及平安水，與信眾結緣，結緣金每人300元，贈送繡上姓名專屬的祈福吊飾，廟方也準備彰化媽坐鎮的神轎，供民眾躦轎腳祈福。

6歲謝姓男童今天也在母親陪伴下到南瑤宮拜拜，謝媽媽說，兒子出生後就讓媽祖當契子，至今平安健康，每年過年和中秋節都會帶他來宮內，祈求媽祖照顧保佑。

家長帶著孩子到南瑤宮向媽祖報名安。記者林敬家／攝影
家長帶著孩子到南瑤宮向媽祖報名安。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮邀請契子女回宮團圓慶，南瑤宮管理人林世賢（左）建議契子女每年都回來向媽祖「報平安」，換一次香火。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮邀請契子女回宮團圓慶，南瑤宮管理人林世賢（左）建議契子女每年都回來向媽祖「報平安」，換一次香火。記者林敬家／攝影

南瑤宮 媽祖 中秋節

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