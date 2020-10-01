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糖尿病年花健保費用291億 彰化縣照顧品質卓越獲表揚

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣糖尿病品質獲得中央肯定，縣長王惠美表揚。圖／彰化縣政府提供
彰化縣糖尿病品質獲得中央肯定，縣長王惠美表揚。圖／彰化縣政府提供

衛福部中央健康保險署2020年8月公布，彰化縣有35家醫療院所及62位醫師榮獲2019年「中央健康保險署糖尿病品質支付服務方案」品質卓越獎及品質進步獎，獲獎醫療院所數和獲獎醫師數占全國12.8%及13.5%，位居全國第一與第二名，共獲得獎金1314萬750元。

彰化縣長王惠美說，彰化縣醫療院所及醫師，多年來為使糖尿病人得到優質的照護，減少併發症發生，也因此彰化縣在評比中能有亮麗的成績。

彰化縣衛生局表示，依據健保署統計，2018年醫療支出前10大疾病「糖尿病」排名第二位，年花健保費用291億元，健保署為提升糖尿病照護品質，推動「糖尿病品質支付服務方案」，鼓勵醫師、護理師及營養師組成糖尿病共同照護團隊，提供病人定期的追蹤管理，協助病人規律就醫與做好血糖、血脂、血壓管理，並依上述指標每年進行糖尿病照護品質評比。

2019年彰化縣有5萬3745人接受糖尿病團隊照護，將近七成的糖尿病人有接受團隊照護。彰化縣衛生局提醒，糖尿病要控制好，除配合醫師按規服藥、養成規律飲食及運動外，更要配合照護團隊安排定期追蹤視網膜、腎功能、足部等相關併發症檢查。

糖尿病 醫師

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