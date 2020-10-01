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台中大里800餘年樹王公生日 信眾樂在接受健康諮詢

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，把樹王公愛護百姓的精神延續下去，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供
今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，把樹王公愛護百姓的精神延續下去，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供

每年中秋節也是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，把樹王公愛護百姓的精神延續下去，一上午吸引許多民眾前往。

樹王里里長陳俞樺說，樹王公是一株800餘年的茄苳大樹，相傳把小孩給樹王公當「契子」，可獲得樹王公庇佑平安長大。在中秋節這一天，廟方會邀請各地樹王公的契子回廟拜祭祝壽、感謝樹王公的庇佑，廟方也準備了平安餐、紅圓讓現場祝壽的民眾呷平安外。

他說，今天的活動特別邀請大里仁愛醫院醫療諮詢列車前往擺設醫療諮詢攤位，為地方民眾提供民眾醫藥與長照服務項目的諮詢，以在疫情期間提醒民眾注意自身及家人的健康，並有正確的醫藥觀念來顧健康，一同共渡美好的中秋佳節。

大里仁愛醫院家庭醫學科主任韓桂暘提醒民眾，秋老虎發威，早晚氣溫變化大，除了適時添加衣物、適當補充水份外，年長者、高血壓家族史及需控制三高的民眾，也要留意自己的血壓變化，避免自行停藥及改藥，如有頭暈、頭痛、心悸或任何身體不適，應即早就醫。

另則是，流感疫苗5日開打，符合施打資格的民眾，請記得前往醫療院所施打。

大里仁愛醫院長照部居家照顧服務督導沈建佑說，大部份的民眾都聽過長照，但對於是否符合申請資格、能申請的服務項目及內容，常常感到很茫然，透過面對面的介紹說明，民眾可以更了解長照2.0。醫院諮詢電話（04）24819900轉55312。

今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供
今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供
今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供
今天是台中市大里區800餘年茄苳樹「樹王公」的生日，廟方除了祝壽，上午也請到大里仁愛醫院的醫療諮詢列車及長照2.0團隊前往往，提供民眾醫藥與長照服務項目諮詢及申請，一上午吸引許多民眾前往。圖／大里仁愛醫院提供

長照 中秋節 流感疫苗

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