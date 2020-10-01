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先有樹？先有廟？ 彰化縣埤頭鄉有大榕樹包土地公廟奇景
中秋節是傳統三大節日，也是土地公壽誕日，各地土地公廟今天香火特別旺盛，彰化縣埤頭鄉合興村有一座榕樹土地公廟，樹包廟的景象令人嘖嘖稱奇。到底先有樹或先有廟？根據地方耆老研究，應該先有廟，榕樹是後來長出。
埤頭鄉合興村榕樹土地公廟不大，是早年典型庄頭土地公，守在村庄或田地水源灌溉源頭，象徵守護在地居民，保佑五穀豐收。很多土地公廟有大樹遮蔭，合興村土地公也有樹齡逾百年的大榕樹，小廟有大樹當背景，自有一番氣勢，今天土地公壽誕，廟前擺滿供品，更顯神威。
地方耆老指出，很多民眾參觀這座土地公廟，會辯論先有樹或先有廟，年輕一代的信眾若不清楚，也對這個問題感到困惑，據前人傳說，先有土地公廟，鳥兒飛來土地公廟，在廟後排泄糞便含有榕樹籽，小樹長成大樹，形成今日規模。
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