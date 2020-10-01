先有樹？先有廟？ 彰化縣埤頭鄉有大榕樹包土地公廟奇景

中秋節是傳統三大節日，也是土地公壽誕日，各地土地公廟今天香火特別旺盛，彰化縣埤頭鄉合興村有一座榕樹土地公廟，樹包廟的景象令人嘖嘖稱奇。到底先有樹或先有廟？根據地方耆老研究，應該先有廟，榕樹是後來長出。

埤頭鄉合興村榕樹土地公廟不大，是早年典型庄頭土地公，守在村庄或田地水源灌溉源頭，象徵守護在地居民，保佑五穀豐收。很多土地公廟有大樹遮蔭，合興村土地公也有樹齡逾百年的大榕樹，小廟有大樹當背景，自有一番氣勢，今天土地公壽誕，廟前擺滿供品，更顯神威。