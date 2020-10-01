蘭花敬神新潮流 中秋連假北斗奠安宮展示還有抽獎

今年新冠肺炎疫苗嚴重衝擊台灣花卉外銷，政府把花藝推進校園，花卉業者也另闢管道，多元運用花卉，別開生面的宗教廟宇蘭花敬神活動，在彰化縣北斗奠安宮展至10月4日，讓信徒和民眾參考花藝敬神的新方式。

奠安宮管理委員會主任委員陳在說，中秋佳節，信眾到北斗奠安宮參拜的同時，參觀各式各樣的蘭花盆栽和花藝，進而吸收蘭花敬神的新概念，一方面升級表達鮮花禮敬神明的誠心，一方面促進產業發展，還能參加農糧署、台灣蘭花育種者協會和彰化北斗奠安宮合辦的各項活動，一舉多得。

今天會場展出全台各地花藝高手的作品，從禮敬媽祖、敬神祭祀為主題的蘭花組合盆競賽、蘭花個體花競賽，到示範敬神花藝和銷售，堪稱花團錦簇，吸引民眾觀賞，農糧署指導的「蘭得一見 媽祖與你有約」蘭花展，在北斗奠安宮後殿廊道展出，希望民眾採用鮮花敬神，取代燃燒金香，達到減碳愛地球的目的。

10月3日還有蘭花療育手作課程，民眾可練習製作蘭花盆栽。北斗奠安宮商圈明天（10月2日）到10月4日舉辦限額打卡抽獎活動。