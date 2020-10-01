影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

一隻台灣黑熊今天受困台中和平山區山豬吊陷阱，各單位人員今天下午已救到黑熊，幫牠解開左前肢的鋼索後，送急救站處理傷口。

台中市和平警分局表示，今天上午10點半獲報，民眾向和平警分局天輪派出所報案，曾姓果農今天早上到甜柿園工作時，發現1隻保育類臺灣黑熊遭原本用來套山豬的粗鋼索陷阱困住，黑熊的左前肢被俗稱山豬吊的鋼索圈住難以掙脫，警方獲報後派遣警力現場維護並立即通報市府農業局、 東勢林區管理處、 森林警察隊及屏東科技大學「黑熊媽媽」黃美秀教授等人。