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台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

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影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一隻台灣黑熊在台中和平山區受傷，今天下午各單位人員共同救援。圖／警方提供
一隻台灣黑熊在台中和平山區受傷，今天下午各單位人員共同救援。圖／警方提供

一隻台灣黑熊今天受困台中和平山區山豬吊陷阱，各單位人員今天下午已救到黑熊，幫牠解開左前肢的鋼索後，送急救站處理傷口。

台中市和平警分局表示，今天上午10點半獲報，民眾向和平警分局天輪派出所報案，曾姓果農今天早上到甜柿園工作時，發現1隻保育類臺灣黑熊遭原本用來套山豬的粗鋼索陷阱困住，黑熊的左前肢被俗稱山豬吊的鋼索圈住難以掙脫，警方獲報後派遣警力現場維護並立即通報市府農業局、 東勢林區管理處、 森林警察隊及屏東科技大學「黑熊媽媽」黃美秀教授等人。

警方擔心黑熊受困路旁，看見人車往來恐更加掙扎，萬一扯斷左前肢，後果恐不堪設想，先調派員警在現場戒護並管制人車，各單位人員和獸醫今天下午成功救援黑熊。

一隻台灣黑熊在台中和平山區受傷，今天下午各單位人員共同救援。圖／警方提供
一隻台灣黑熊在台中和平山區受傷，今天下午各單位人員共同救援。圖／警方提供

台灣黑熊 警察 屏東

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