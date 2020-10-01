想婚了！ 南投縣最年輕鎮長陳紀衡 參加2020集團婚禮

35歲的集集鎮長陳紀衡也是南投最年輕的鄉鎮首長，前年順利連任後決定今年收穫愛情，表示將結束6年的愛情長跑，與另一半參加南投縣政府與日月潭國家風景區今年10月合辦的集團結婚；南投縣民政處表示，30對新人10月8日將在向山遊客中心永結橋及同心橋的見證下，盛大舉行陸海空3D婚禮，也為日月潭花火節音樂嘉年華系列活動浪漫揭幕。

南投縣集集鎮不但是全國最小的鎮，更是充滿活力的經典鐵路小鎮，2014年陳紀衡以樹黨黨籍投入鎮長選舉，當時年僅29歲的他，銳意圖新投入鎮政的興革，不但順利被日月潭國家風景區劃入轄管區域，更結合特生中心打造集集成為石虎小鎮，甚至去年入選為交通部觀光局的經賽小鎮之一。

陳紀衡與女友6年前相識在廣播電台，當他就讀中興大學研究所力拚畢業時，女友也在為自己的財金所碩士論文努力，2人求學砥礪扶持，成為彼此的重要支柱，陳紀衡說，近年才密切聯絡，交往半年多，今年520才求婚成功，兩人決定參加南投縣2020年第43屆集團結婚；最近分赴鎮內各景點如集集火車站、綠色隧道、泰順廊橋拍婚紗照，更不忘推薦大家可到集集鎮拍美美婚紗。