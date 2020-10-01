超夯台玻「黃金隧道」設計升級 刺激加倍體驗浩瀚宇宙

彰化在地產業台灣玻璃館亮點之一「黃金隧道」開幕至今超過千萬人次參觀，但今年上半年受新冠肺炎疫情影響，每天參觀人數比員工50人還少，業者利用這段期間再度展現創新，將原本的黃金隧道、海底世界延長打造新主題「浩瀚宇宙」，中秋假期前重新開幕，利用玻璃與LED燈照射，搭配聽覺和視覺感官設計，迎接國旅熱潮。

台灣玻璃館2006年開幕結合台灣⽣態、文化創意的玻璃藝術打造黃金隧道，平均每年有80萬人次到館內參觀，許多名人包括台北市長柯文哲、前副總統呂秀蓮、前總統陳水扁、宏碁集團創辦人施振榮等人都來過，是在地觀光熱點。

台灣玻璃館董事⻑林肇睢表⽰，黃⾦隧道今年再度挑戰創新與創意，將黃⾦隧道銜接海底世界，再結合「浩瀚宇宙」3.0 全新改造，展現陸、海、空三棲不同的特色，原本96公尺的隧道體驗增⻑至 120 公尺。

隧道現在分為柳暗花明、叢林鳥叫、臨深履薄、琉璃世界、夢幻迷宮及天旋地轉、海底世界、浩瀚宇宙等8區， 每個區域都具獨特性。

最新的浩瀚宇宙運用玻璃與新型 LED 燈照射，璀璨星空映入眼簾，讓人感覺恆星串起了星象，環繞在整片宇宙，台灣玻璃館副理郭建松說，這次地面設計還有坡度，就像漫步在月球，高低起伏的地表，不管是大人還是小孩都需要小心的踏出每個步伐，體驗更有刺激感。