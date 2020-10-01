聽新聞
test
0:00 / 0:00
超夯台玻「黃金隧道」設計升級 刺激加倍體驗浩瀚宇宙
彰化在地產業台灣玻璃館亮點之一「黃金隧道」開幕至今超過千萬人次參觀，但今年上半年受新冠肺炎疫情影響，每天參觀人數比員工50人還少，業者利用這段期間再度展現創新，將原本的黃金隧道、海底世界延長打造新主題「浩瀚宇宙」，中秋假期前重新開幕，利用玻璃與LED燈照射，搭配聽覺和視覺感官設計，迎接國旅熱潮。
台灣玻璃館2006年開幕結合台灣⽣態、文化創意的玻璃藝術打造黃金隧道，平均每年有80萬人次到館內參觀，許多名人包括台北市長柯文哲、前副總統呂秀蓮、前總統陳水扁、宏碁集團創辦人施振榮等人都來過，是在地觀光熱點。
台灣玻璃館董事⻑林肇睢表⽰，黃⾦隧道今年再度挑戰創新與創意，將黃⾦隧道銜接海底世界，再結合「浩瀚宇宙」3.0 全新改造，展現陸、海、空三棲不同的特色，原本96公尺的隧道體驗增⻑至 120 公尺。
隧道現在分為柳暗花明、叢林鳥叫、臨深履薄、琉璃世界、夢幻迷宮及天旋地轉、海底世界、浩瀚宇宙等8區， 每個區域都具獨特性。
最新的浩瀚宇宙運用玻璃與新型 LED 燈照射，璀璨星空映入眼簾，讓人感覺恆星串起了星象，環繞在整片宇宙，台灣玻璃館副理郭建松說，這次地面設計還有坡度，就像漫步在月球，高低起伏的地表，不管是大人還是小孩都需要小心的踏出每個步伐，體驗更有刺激感。
除了黃金隧道3.0，台灣玻璃館二樓即日起到12月還有主題「序」的展覽，都是員工組成的台明將煉功屋成員製作的成品，吹製玻璃呈現工藝之美。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言