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2020金馬獎貴賓專屬禮品 彰化埔鹽大有社區金碳稻入選

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉大有社區金碳稻入選今年金馬獎貴賓專屬禮品。圖／縣政府提供
彰化縣埔鹽鄉大有社區金碳稻入選今年金馬獎貴賓專屬禮品。圖／縣政府提供

今年2020 第五十七屆金馬獎11 月21 日將國父紀念館舉行，主辦單位評選伴手禮，彰化縣埔鹽鄉大有社區的金碳稻禮盒榮獲金馬57貴賓專屬禮品，今天消息傳來，地方同感光榮。

大有社區理事長吳素秋說，社區2006年成立老人社區照顧關懷據點及兒少課後照顧服務，希望社區老幼都能吃到有機米促進健康，社區民眾供應自行栽種的稻米，並在2010年參加低碳社區評鑑，得到環球科大教授張子見指導，建置生物碳爐，以不透氣的方式悶燒社區收集的枯枝落葉，製成「生物碳」，作為稻米肥料，並放養鴨子到田間吃蟲。

大有社區的稻米無農藥、無化肥，天然栽種，加上成熟的烘穀等技術，生產「金碳稻」經過SGS檢驗426項農藥零檢出，口感特別香Ｑ，得到彰化縣有機米冠軍，金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，縣政府同感光榮。

埔鹽鄉大有社區長期努力，又在縣長王惠美縣府團隊的輔導培力之下，從事社會福利、景觀改造及維護生態的社區發展工作，縣政府社會處聘請吳素秋擔任彰化縣社區輔導委員，輔導和協助縣內社區發展照顧長者的模式，目前有18個社區參與，達到社區共好。

稻米 紀念館

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