秋意濃！台中街頭「四色樹」台灣欒樹綻放

秋天到了，台中市多處公園綠地、行道上的台灣欒樹悄然盛開，台灣欒樹有四色樹之美譽，每年的9月開始綻放出美麗耀眼的金黃色，現在已可見不同顏色交織呈現層次美感，正是欣賞台灣欒樹的最佳季節。

台中市建設局長陳大田貼心提醒，中秋佳節「日賞花樹、夜賞月」，至10月底是市民最好的賞花期。

台灣欒樹為台灣特有樹種，名列世界十大名木之一，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃，結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」的美稱。