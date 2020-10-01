南投美景多連假易塞車 縣警局規劃97處交通疏導崗

中秋、國慶連假前往南投風景區，公路總局指出，清境農場、日月潭車潮預估比往年更多，清境路段連假期間上午9時到下午3時易塞車，日月潭則是上午10時到下午3時，建議國人避開車潮，可提前於上午10時前抵達，入住旅宿者建議下午3時後進入日月潭，以避開塞車時段；另外，前往日月潭車潮較易造成台21線水社路段回堵，建議遊客可在台21線與台21甲線九龍路口左轉，採順時針環湖。

公路總局二工處表示，南投縣仁愛鄉清境農場、魚池鄉日月潭兩大風景區，預估因疫情而使國內旅遊增加，遊客人數與車潮將比往年更多，為避免因車流量大而塞車，建議遊憩與過夜入住時間點，供用路人行前規劃參考。

根據以往交通統計情資，預估台14甲線清境路段連假期間每天上午9時到下午3時，易車多壅塞，若用路人當天往來清境，建議可提前於上午9時前抵達，過夜入住旅宿者可在下午3時後進入，以避開車潮尖峰時段；日月潭風景區周邊道路台21線連假期間上午10時到下午3時易交通壅塞。