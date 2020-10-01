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南投美景多連假易塞車 縣警局規劃97處交通疏導崗
中秋、國慶連假前往南投風景區，公路總局指出，清境農場、日月潭車潮預估比往年更多，清境路段連假期間上午9時到下午3時易塞車，日月潭則是上午10時到下午3時，建議國人避開車潮，可提前於上午10時前抵達，入住旅宿者建議下午3時後進入日月潭，以避開塞車時段；另外，前往日月潭車潮較易造成台21線水社路段回堵，建議遊客可在台21線與台21甲線九龍路口左轉，採順時針環湖。
公路總局二工處表示，南投縣仁愛鄉清境農場、魚池鄉日月潭兩大風景區，預估因疫情而使國內旅遊增加，遊客人數與車潮將比往年更多，為避免因車流量大而塞車，建議遊憩與過夜入住時間點，供用路人行前規劃參考。
根據以往交通統計情資，預估台14甲線清境路段連假期間每天上午9時到下午3時，易車多壅塞，若用路人當天往來清境，建議可提前於上午9時前抵達，過夜入住旅宿者可在下午3時後進入，以避開車潮尖峰時段；日月潭風景區周邊道路台21線連假期間上午10時到下午3時易交通壅塞。
南投縣警局指出，中秋國慶連假易塞車區域包含清境、青青草原、合歡山武嶺、溪頭、杉林溪、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋等，將在易塞車路段規劃97處交通疏導崗，如國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5公里處、台3線名間到竹山路段、151縣道保甲路往溪頭、台16線頂崁三岔路口、台21線日月潭水社路段、九龍路口等處加強疏導車流。
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