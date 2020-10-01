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愛看美女、愛騎野狼機車 百歲頑童林友茂的幽默人生

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市98歲耆老林友茂爺爺，民國11年中秋節出生，是辛亥革命先驅林考樓之子，他喜歡打羽球、跳舞，每天騎野狼機車趴趴走是「台中不老騎士」，今天中午辦壽宴家族四代45人齊聚，他也邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕一起慶生，分享快樂長壽人生。記者喻文玟／攝影
台中市98歲耆老林友茂爺爺，民國11年中秋節出生，是辛亥革命先驅林考樓之子，他喜歡打羽球、跳舞，每天騎野狼機車趴趴走是「台中不老騎士」，今天中午辦壽宴家族四代45人齊聚，他也邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕一起慶生，分享快樂長壽人生。記者喻文玟／攝影

台中市98歲耆老林友茂爺爺，民國11年中秋節出生，是辛亥革命先驅林考樓之子，他雖高齡，仍樂於外出參與活動，喜歡打羽球、跳舞，每天騎野狼機車趴趴走是「台中不老騎士」，今天中午辦壽宴家族四代45人齊聚，他也邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕一起慶生，分享快樂長壽人生。

林友茂爺爺說，老家祖籍在福州福清，父親在辛亥革命時是華僑，在日本仙台經營餐飲業，當時幫國父孫中山到仙台避難，都是由父親協助並募款對抗滿清政府，他也在仙台出生，4歲回到福建求學、擔任小學校長，日本戰敗後，他在民國35年奉國民政府之命來台，接管林務工作，一直在林務局工作到退休。

林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚，市長盧秀燕稱讚他是台中市民典範，每天神采奕奕。盧秀燕讚美他時，林爺爺還從舞台上一躍而下，要拿自己的作品集和他最喜歡的「小燕子」市長分享，盧看到他行動自如，說自己腿剛開刀還在復健，看了很羨慕，要把爺爺當典範好好養生。

林友茂非常風趣幽默，被親朋好友暱稱「老頑童」。他說，養生秘訣就是「多做好事、多說好話，寧可吃虧不占便宜」，至今每周3天打羽球，一次能打2小時羽球，隊友比他年輕體力都不如他，2小時隊手已換3輪，林友茂還不累，至今還能參加「飢餓30」；81歲、85歲兩度騎著野狼125環島。

熱愛紅色的林友茂，衣櫃有180多件紅色衣服。記者問他為什麼特別愛紅色？他說，「紅色熱情，走到哪裡別人一眼就看到我，到山裡爬山，萬一哪天迷路了，也很容易被找到！」

「老頑童」林友茂名符其實，盧秀燕問他養生秘訣，他分享多運動之外，「喜歡看美女」。盧看到奶奶王賽英在台下，捏了一把冷汗，林友茂話鋒一轉說，我看美女是有條件的：「心動不行動、眼動手不動、上動下不動」，逗的全場哈哈大笑。

台中市耆老林友茂98歲今天慶祝98歲生日，邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕（右）共襄盛舉。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲今天慶祝98歲生日，邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕（右）共襄盛舉。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚，今天林友茂慶祝98歲生日，邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕（中）共襄盛舉。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚，今天林友茂慶祝98歲生日，邀最愛的「小燕子」市長盧秀燕（中）共襄盛舉。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚。記者喻文玟／攝影
台中市耆老林友茂98歲、太太王賽英93歲，兩人去年才度過70年白金婚。記者喻文玟／攝影

盧秀燕 燕子 辛亥革命

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