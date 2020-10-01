彰化農田水利會改制 自救會走法律程序爭權益

農田水利會今天起改制為公務機關農田水利署，17名管理處長同時布達。護產護水權彰化自救會長鄭俊雄表示，會繼續向法院提訴訟，反對水權財產充公，以免農民的用水權受損。

農委會農田水利署今天掛牌營運，全台灣的17個農田水利會也改制成為農田水利署的分處，不過彰化農田水利會在今年9月舉行會務委員臨時會，選出中國國民黨籍彰化縣議員鄭俊雄擔任護產、護水權會長，表達反對財產充公、堅持保留水利會水利委員選舉權利立場。

鄭俊雄接受中央社記者訪問時指出，農田水利署今天成立，各地的農田水利會也在今天改制成為分處，但他們仍舊認為，農田水利會的財產無權在改制後就成為國有，而且成為公務機關後就沒有會務委員，只剩下公務員。

鄭俊雄解釋，以往有會務委員的時候，農民用水只要有問題，隨時可以找會務委員幫忙，但現在只剩下分處的公務員，有上下班時間的限制，農民要找人解決灌溉問題，恐怕會找不到人，農民會沒有溝通的橋梁。

鄭俊雄說，政府任意將財產充公不合理，也為了保障農民權益，農田水利署今天成立、管理處長上任後，他們還是會走法律程序，繼續向法院提出訴訟，反對到底。