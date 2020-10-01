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影／誤陷山豬吊的台灣黑熊 正要麻醉搶救至急救站
一隻台灣黑熊今天到台中和平果園誤觸山豬吊受傷，林務局東勢林管處人員會同專家和獸醫師，今天中午準備對黑熊麻醉後，救援到急救站，恢復後再野放。
東勢林管處表禦，今天早上接獲通報，東卯山果園附近有一隻黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，東勢林管處麗陽工作站及森警已抵達現場並淨空現場，避免人員危險並減少刺激黑熊情緒。
今天中午12點，特生中心獸醫師已抵達現場，初步判斷黑熊目前身體狀況尚屬良好，正準備開始進行救援，預計在獸醫師麻醉後將黑熊救援至急救站進行醫治，等狀況穩定後擇期野放。
東勢林管處表示，此案農民架設陷阱防治危害部分，因依據野生動物保育法第21條，農民得以設置陷阱防治農林作物危害，不受同法第17條及第19條限制，林管處仍積極推廣精準式獵具防制山豬，避免誤補瀕危物種。對於合法耕種農地，將持續輔導補助架設電圍網，以友善方式防治野生動物危害。
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