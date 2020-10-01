中秋連假彰化縣兒童劇免費看　入場還送一人一份小禮物

「彰化囝仔好幸福─109年兒童劇鄉鎮巡演活動」，今年獲得財團法人頂新和德文教基金會以及財團法人增光文化基金會贊助，八場演出全部免費觀賞，第三、四場明（10月3日）、後（10月4日）兩天將在秀水高工和村上國小開演，中秋連假怕塞車，彰化縣文化局邀請親子留在家鄉品味藝文宴饗。

明天下午3點在秀水高工學生活動中心，海波兒童劇團演出《魔法神燈阿拉丁及奶油獅》，後天同一時間在村上國小上演相同劇碼，入場贈送精美禮物1人1份，送完為止，每場有獎徵答，禮物豐富。

魔法神燈阿拉丁及奶油獅》劇情描述生長在阿拉伯的阿拉丁，從小與母親相依為命，有一天意外拿到一座神燈，生活有了轉變，卻又因為神燈被偷，經歷一連串冒險際遇，故事提醒小朋友要做善良、智慧、勇敢、樂於助人的人。

活動免票入場，感因應防制嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19，入館全程配戴口罩、聯名登錄、人數管制，配合量體溫及乾洗手，若發燒達37.5度以上或有咳嗽等狀況，謝絕入場。