遲來的全國大專優秀青年獎　大葉校友徐嘉琪謝師謝同學

往年3月青年節必頒獎項─全國大專優秀青年獎，今年因新冠肺炎疫情拖後半年，原本大四受獎學生畢業了變校友，大葉大學視覺傳達設計學系校友徐嘉琪一大時加入學生會，積極推動社團活動，正向帶領同儕，搭起學生和學校之間的通橋梁，榮獲今年度全國大專優秀青年。

今年6月畢業的徐嘉琪今天表示，學生會歷屆學長姊為學生會打下良好的基礎，每一屆幹部群努力追求卓越，使學生會成為一個很棒的自治組織，她大一參加學生會，每年舉辦的迎新演唱會、社團博覽會、草地音樂節、葉音盃、飢餓三十等活動，她從學長姐和同儕的協助中，學習如何辦理活動和處理行政細節。

大三徐嘉琪接任第23屆學生會會長，更進一步認識社團運作、校務參與，為了提倡學生權益，學生會舉辦模擬選舉活動，讓在校生了解選舉投票環節、行使公民權利，鼓勵參與公共事務。

學務處課外活動暨服務學習中心主任林作慶說，大葉大學有一百多個社團，學校鼓勵學生參加課外活動，發展多元潛能、培養跨領域專長，徐嘉琪不只是積極辦理各項活動，更帶領學生會拿下全國大專校院學生會成果競賽優等獎，因而獲頒全國大專優秀青年。