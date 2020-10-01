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「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價
彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前夕如同往年生意強強滾，因排隊人潮眾多，衍伸代溝漫天喊價，店家貼出公告，明天起5天連續休息，10月7日開始營業，也使得今天中秋節現場還是出現排隊人潮，代購價格仍是原價的兩倍。
今天上午店家還沒開門，現場已有20多人排隊，大都是代購人士，人數已比前幾天少許多，接近中午12點店家人員出來說「我們要休息了」，便將鐵門拉下，留下排隊民眾枯等，預計下午2點左右才會繼續銷售直到下午4點半。
業者今天在鐵門上貼出公告，「10月2日-10月6日店面休息五天，10月7日開始營業。」這也讓現場排隊人潮絡繹不絕，代購仍有商機，原本6顆裝原價240元，代購業者今天仍開出480元高價，15入裝原價600元，也喊到1300元，不少民眾選擇自己排隊購買。
不二坊蛋黃酥原本只有中秋節前才出現人龍，但這兩年網路推波助瀾下，一遇到節慶前夕又會出現排隊人潮，店家蛋黃酥已成彰化伴手禮，但不二坊排隊之亂常影響周邊交通，讓警方無奈，店家名氣響亮，也曾因服務態度惹惱顧客 ，3年前被掛喪燈、潑漆洩忿，店家今年破天荒配合防疫在9月9日到9月26日停止現場販售，在那之前引發民眾瘋狂排隊潮。
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