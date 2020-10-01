「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前夕如同往年生意強強滾，因排隊人潮眾多，衍伸代溝漫天喊價，店家貼出公告，明天起5天連續休息，10月7日開始營業，也使得今天中秋節現場還是出現排隊人潮，代購價格仍是原價的兩倍。

今天上午店家還沒開門，現場已有20多人排隊，大都是代購人士，人數已比前幾天少許多，接近中午12點店家人員出來說「我們要休息了」，便將鐵門拉下，留下排隊民眾枯等，預計下午2點左右才會繼續銷售直到下午4點半。

業者今天在鐵門上貼出公告，「10月2日-10月6日店面休息五天，10月7日開始營業。」這也讓現場排隊人潮絡繹不絕，代購仍有商機，原本6顆裝原價240元，代購業者今天仍開出480元高價，15入裝原價600元，也喊到1300元，不少民眾選擇自己排隊購買。