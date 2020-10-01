彰化埔心鄉珍貴老樹茄苳公護鄉里 中秋契孫報到換貫絭
今天彰化縣埔心鄉太平村茄苳公的契孫，絡繹回到茄苳公進行一年一度的換「貫絭」儀式；廟宇執事人員表示，太平村茄苳公的契孫上萬人，已經數不清，茄苳公每年頭牙農曆（二月初二）和中秋節都讓信徒求取貫絭，以中秋節人數最多。
埔心鄉太平村茄苳公廟前今天一早熱鬧滾滾，信徒請來布袋戲團演出，信眾陸續帶著月餅、水果等供品前來，家長把去年求到的貫絭放在供桌，再到換貫絭服務台，為子女換新鮮茄苳樹葉製成的貫絭。
執事人員表示，每年頭牙農曆（二月初二）和中秋節都可以換貫絭，傳統上仍以中秋節為主，信徒到茄苳公前上香說明求取貫絭的原因，不必擲筊，即可到取換貫絭的服務台拿貫絭，向茄苳公致謝後，拿到香爐上面繞幾圈完成「過爐」儀式，再向茄苳公祈求保佑孩子平安，等到孩子年滿16歲的那年中秋節，親子攜牲禮同來答謝茄苳公。
永靖鄉賴姓鄉民有3名子女，個個都是太平茄苳公的契孫，兩歲起求取貫絭，「孩子戴了都很平安，即使成年（）以後也繼續求取。」賴姓鄉民說，她的女婿覺得很神奇，也帶望求一個，因此她幫女婿求貫絭，保佑身體健康，事業順利。
太平村巡守隊員張文松表示，茄苳公的故事很多，樹圍大概5至6人合抱，其實裡面有一座金爐，地方耆老說，早年盜匪多，信眾擔心銅製金爐被搶，把金爐埋在大樹靠近樹根的凹處，日子一久，樹幹包圍金爐，加大樹圍。
相傳樹齡300多年的茄苳樹，位在埔心鄉與永靖鄉、員林鎮交界處，傳奇事蹟相當多，成為當地信仰，老樹被尊稱為「茄苳公」，並入選彰化縣珍貴老樹名譜，地方人士津津樂道因為茄苳公庇佑，當地人才輩出，包括前立法委員邱創進、前縣長魏明谷。
太平茄苳公的貫絭是民間「契神信仰」，幼童成為神祉的契孫，求取茄苳葉、銅錢和平安符製成的貫絭，戴在身上至少半天，之後掛在神明廳，象徵神祉擔任孩童守護神，庇佑孩子長大成人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言