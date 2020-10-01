台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

一隻台灣黑熊今天誤入台中和平山區果園，受困俗稱山豬吊的鋼索，林務局東勢林管處表示，已聯絡黑熊專家屏科大老師黃美秀趕到現場，黃美秀建議以搶救黑熊為主要任務，如果人多會驚擾到黑熊，影響黑熊情緒，不利救護任務，林管處已在路口進行管制，除救護人員外，其餘人員管制進入。

東勢林管處表示，今天早上8點4分接獲通報，和平東卯山果園附近有一隻黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，麗陽工作站及森警也派員至現場了解狀況並淨空現場以避免人員危險並減少刺激黑熊情緒。

依據目前現場資訊，黑熊目前身體狀況尚屬良好，若經獸醫師麻醉後確認黑熊基本生理狀況尚可，擬將黑熊救援後移至周遭適合地點野放。如需緊急下山醫療，將使用運輸鐵桶緊急救援至特生中心急救站進行醫治，俟狀況穩定後擇期野放。

這隻黑熊今天被果農發現誤入甜柿園，受困鋼索，左前腳受傷，見人情緒激動；台中市農業局表示，依野生動物保育法，野生動物有下列情形之一，得予以獵捕或宰殺，但保育類野生動物除情況緊急外，應先報請主管機關處理：

一、有危及公共安全或人類性命之虞者。

二、危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者。

三、傳播疾病或病蟲害者。

四、有妨礙航空安全之虞者。

五、其他經主管機關核准者。