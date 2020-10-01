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即時監控水環境 台中環保局加裝30台水盒子

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
夏季高溫或枯水期易造成魚群死亡。圖／台中市環保局提供
夏季高溫或枯水期易造成魚群死亡。圖／台中市環保局提供

台中市環保局今年向行政院環保署申請補助裝設30台水盒子，在全市11處魚群死亡好發處，包含四張犁支線、柳川、中興大排、旱溪及筏子溪沿岸等及19處高汙染潛勢區下游，包含烏日、豐原、大里、太平、工業區雨水道、梧棲大排等處設置，即時監控水質溫度、溶氧、導電度及pH值狀況，縮短應變處理時間，維護水體環境品質。

環保局表示，每逢夏季盛暑高溫，水泥河道悶熱、水溫過高以致魚群死亡，或每年11月至隔年2月的枯水期，因河道水位及水量偏低、底泥分解釋出汙染物、河道施工影響水質等因素，造成河川基流量不足、溶氧低於2mg/L導致魚群死亡，死亡魚群多為小型、大型魚，主因是小型魚對環境變化較敏感，易因環境惡化死亡，大型魚對氧需求量高，易缺氧死亡。

環保局與經濟部水利署第三河川局、水利局、台灣台中農田水利會合建「死魚清除暨水質異常通報平台」，一旦水盒子發出「溶氧偏低警訊」或「水質異常」，立即透過通報平台通知水體管理單位，評估是否開起水門提升河道基流量，並立即派員前往現場清理死魚、釐清狀況，同時稽查上游高風險汙染事業單位有無非法排放廢水情事，若經查獲違反環保法令情事者，將依法嚴懲。

環保局指出，民眾若發現有環境汙染等公害情事，如發現死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，請撥打0800-066666免付費電話，或環保局報案專線（04）23280380檢舉，市府接獲通報後，會在最短時間內通知水體管理單位清理並派員稽查，與市民共同打擊非法，打造清澈、乾淨的河川。

夏季高溫或枯水期易造成魚群死亡。圖／台中市環保局提供
夏季高溫或枯水期易造成魚群死亡。圖／台中市環保局提供

水質 農田水利會 行政院

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