別讓權益睡著！台中地籍圖重測結果即日起公告至10月底

台中市辦理2020年地籍圖重測，從9月30日至10月30日公告重測結果，並寄發重測標示變更結果通知書給土地所有權人。台中市地政局表示，重測區內土地所有權人可在公告期限內，前往各重測區地政事務所及測區工作站，閱覽相關圖籍資料，或上網至官網「重測便民服務系統」查詢，確保權益。

台中市地政局長吳存金表示，今年台中共辦理潭子、太平、外埔、沙鹿、烏日、大里、后里、大肚等8區地籍圖重測，面積總計約1800公頃，有9840餘筆土地。其中，除部分土地因雙方指界不一致，導致界址爭議尚待調處，未列入公告外，其餘的土地從9月30日公告9730餘筆土地，完成公告比率達98.9％。

吳存金說，民眾可在公告期間前往各重測區地政事務所、測區工作站閱覽相關圖籍資料，公告期間假日也提供閱覽服務，現場將派工作人員為民眾作詳盡解說；對於少部分有界址爭議的土地，將由台中市政府不動產糾紛調處委員會依規邀集雙方當事人調處，調處確定後再補辦重測公告。

地政局指出，依《土地法》第46條之3規定，對於重測公告結果認為有疑義的土地所有權人，可依規定繳費，向土地轄屬地政事務所申請異議複丈，閱覽處均提供申請書表格。

例如，土地所有權人未申請異議複丈，或經複丈結果無誤，或複丈發現錯誤而經更正確定者，直轄市、縣市主管機關應依重測結果辦理標示變更登記，並將登記結果以書面通知土地所有權人，申請換發書狀，屆時請區內土地所有權人依通知事項，前往地政事務所辦理換發權狀事宜。