台灣黑熊誤陷山區果園鋼索受傷哀嚎 林務局趕往救援中

一隻台灣黑熊今天誤陷台中和平山區果園的吊索受傷，林務局東勢林管處表示，台灣黑熊是保育類動物，目前已聯絡上果農，派工作站人員上山搶救黑熊中。

東勢林管處表示，今早8時4分接獲通報東卯山果園附近有一隻黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，麗陽工作站及森警亦派員至現場了解狀況，並淨空現場以避免人員危險並減少刺激黑熊情緒。

根據目前現場資訊，黑熊目前身體狀況尚屬良好，若經獸醫師麻醉後確認黑熊基本生理狀況尚可，擬將黑熊救援後移至周遭適合地點野放。如需緊急下山醫療，將使用運輸鐵桶緊急救援至特生中心急救站進行醫治，俟狀況穩定後擇期野放

據了解，和平東卯山一名果農，今天早上在甜柿園發現黑熊，比人高，誤陷鋼索，左前腳被套住無法走路，看到人情緒激動，也想咬掉鋼索，目前仍在果園哀嚎；這頭黑熊高約160公分，體重一百多公斤。果農在果園放鋼索，原想對付山豬，因為山豬破壞咬食太多水果，造成果農困擾。