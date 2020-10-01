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台中回收舊3C抽好禮至10月底 氣炸鍋、iPhone等你拿
回收舊3C產品抽大獎！台中市環保局配合行政院環保署活動，將「回收抽大獎 就等你來搶！」廢資訊物品回收延至10月31日止，只要持舊3C產品至中市18間大同3C門市回收，不但享有門市專屬購物優惠，還可領取市府摸彩券及環保署抽獎序號單，有機會抽中除濕機、氣炸鍋、吸塵器、iPhone等大獎。
台中市環保局表示，即日起至10月31日止，民眾只要持廢棄手機、筆記型電腦（螢幕無破損）、平板電腦及鍵盤等任一類廢資訊物品交付至大同3C門市，就享有門市專屬購物優惠、市府摸彩券、環保署抽獎序號單。
環保局說，活動截止後將擇日抽獎，獲獎名單會刊登在台中市環保局資源回收網；另環保署活動詳情可至 https://pra.ftis.org.tw/#/ 查看。
環保局提醒，民眾如有廢資訊物品欲回收，除可交付清潔隊或轄區內合格廢資訊物品回收商及處理廠處理，部分設有資訊物品銷售站的大型賣場也有提供回收服務，透過多元回收管道，加強落實資源回收工作。
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