音樂佳餚節、義診 苗栗、彰化歡迎民眾連假前往

中秋接著是雙十國慶，台中市鄰近的苗栗和彰化也有活動可參與。苗栗音樂佳餚節今起一連3天在竹南運動公園登場，現場有上百個美食攤位、親子互動遊戲區可供民眾暢遊。另外，全球傷口管理網絡協會也將在國慶日當天在彰化縣溪州鄉舉辦義診，都歡迎民眾前往。

苗栗音樂佳餚節主辦單位指出，活動邀請了新生代創作歌手李友廷、女饒舌歌手RED芮德、嘻哈才子婁峻碩、本土天團陳昇&新寶島康樂隊輪番上陣，帶來一連3天的視覺聽覺震撼。

主辦單位說，苗栗擁有許多自然美景，是全台唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等都相當有特色，可說是家族旅遊的首選之地。

而且，來遊玩的旅客，發票、收據千萬別丟掉，即日起至31日止，不論是旅行團或自由行，只要在苗栗縣合法旅宿業住宿，符合任一條件且消費達1000元，住宿期間在本縣的消費金額亦可累積，即可於活動網站登錄；每階段未中獎的序號還可累積至下期，幸運的民眾將有機會把LUXGEN百萬名車開回家。相關活動訊息、參加辦法以及活動規範，請上活動網站：https://ls.jil.tw/