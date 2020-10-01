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中秋連假 中市觀旅局推薦霧峰深度旅遊景點漫遊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中秋連假怎麼玩，中市觀旅局提供霧峰旅遊景點供參考，圖為霧峰民生故事館。圖／台中市觀旅局提供
中秋連假怎麼玩，中市觀旅局提供霧峰旅遊景點供參考，圖為霧峰民生故事館。圖／台中市觀旅局提供

中秋連假已開始，台中市觀旅局推薦國人規劃到台中霧峰漫遊，透過深度旅遊，感受當地文化生活，離市區不遠的霧峰，有林家花園、光復新村、亞洲現代美術館等知名景點，也有霧峰農會所產的益全香米及「初霧」大吟釀，屢獲國內外大獎肯定。

中市觀旅局表示，霧峰舊稱「阿罩霧」，轄區內有眾多文史藝文館舍，國定古蹟霧峰林家宮保第園區，每一棟房舍都有獨特的故事，華麗的庭院設計及裝飾，即使歷經數百年，不難想像當時家族的繁盛樣貌；具有時代意義的光復新村，是早期台灣第一個新市鎮，經過社區活化再利用賦予新生命，變身充滿文創藝術小舖的眷村，一旁的小市場，家常小吃既飽足又暖心暖胃。

往山裡面走，百年地震災害的痕跡「921地震教育園區」，保留了當時震災所留下的建築，基地中可見錯動斷層、倒塌校舍、操場隆起等地貌，令人震撼；省道的另一邊不遠處，是充滿特色建築的亞洲大學，擁有歐洲宮殿風格的圖書館、羅馬兢技場外觀的體育館及建築大師安藤忠雄所設計「現代美術館」，是偶像劇和婚紗的熱門拍攝點，也是不少網紅拍照的熱點。

中市觀旅局長林筱淇表示，霧峰旅遊資源豐沛，以去年辦理的百大婚紗民眾票選拍攝景點推薦為例，霧峰就涵蓋「林家宮保第園區、霧峰林家萊園、光復新村、台灣省議會紀念園區、亞洲大學、貓頭鷹教堂、民生故事館、霧峰落雨松」等8處，遠高過各區的平均值，民眾可把握接下來的連續假期規劃來趟阿罩霧風華追尋之旅。

林筱淇也分享私房景點，由原「民生診所」改建的霧峰民生故事館農學食堂，享用健康無毒蔬果，看看鄰近紫錐花田。再到旁邊霧峰農會酒莊帶份區域限定優質好禮，酒莊以霧峰在地特產益全香米製作的清酒、吟釀聞名，也有販售在地香米、酒粕面膜、手工皂、酒粕香腸等在地商品。

建築 林筱淇 婚紗

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