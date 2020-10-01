清水鰲峰山賞月人多 登山步道整修已完工可安心上山

台中市清水區鰲峰山公園的景觀平台是中秋賞月看夜景的熱門景點，通往景觀平台的登山步道年久失修，台中市議長張清照爭取整修，步道已在中秋節前完工，遊客可安心走步道上山賞月。

鰲峰山公園在台中市前議長張清堂和現任議長張清照近年爭取大筆經費建設後，遊客增加，被票選為全國第一名的親子公園，平日或假日，運動及觀景的民眾很多。

有民眾反映登山步道排水設施不足，部分路段過陡；今年5月份疫情期間，張清照服務處邀市府觀光旅遊局到場會勘，清水區靈泉里長顏貽松到場向觀光局反映步道需修繕之處，市府今年7月下旬開始施工，進行改善路面坡度、增設階梯踏步，改善排水增設橫向排水溝，上邊坡坡腳增設保護工程。

張清照緊盯進度，登山步道趕在中秋節前完工，張清照表示，現在步道坡度較緩，也新設階梯踏步，排水設施改善積水問題，邊坡做了保護措施，大家來這裡登山散步更加舒適安全。