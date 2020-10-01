快訊

受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水鰲峰山賞月人多 登山步道整修已完工可安心上山

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水鰲峰山公園登山步道整修，中秋節前完工了。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中清水鰲峰山公園登山步道整修，中秋節前完工了。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市清水區鰲峰山公園的景觀平台是中秋賞月看夜景的熱門景點，通往景觀平台的登山步道年久失修，台中市議長張清照爭取整修，步道已在中秋節前完工，遊客可安心走步道上山賞月。

鰲峰山公園在台中市前議長張清堂和現任議長張清照近年爭取大筆經費建設後，遊客增加，被票選為全國第一名的親子公園，平日或假日，運動及觀景的民眾很多。

有民眾反映登山步道排水設施不足，部分路段過陡；今年5月份疫情期間，張清照服務處邀市府觀光旅遊局到場會勘，清水區靈泉里長顏貽松到場向觀光局反映步道需修繕之處，市府今年7月下旬開始施工，進行改善路面坡度、增設階梯踏步，改善排水增設橫向排水溝，上邊坡坡腳增設保護工程。

張清照緊盯進度，登山步道趕在中秋節前完工，張清照表示，現在步道坡度較緩，也新設階梯踏步，排水設施改善積水問題，邊坡做了保護措施，大家來這裡登山散步更加舒適安全。

他建議大家中秋連假到鰲峰山公園，除了景觀平台可賞月看夜景外，還有烤肉區，以及消耗熱量的體能遊戲區和登山步道等等，可以度過健康愉快的中秋假期。

台中清水鰲峰山公園登山步道整修，中秋節前完工了。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中清水鰲峰山公園登山步道整修，中秋節前完工了。圖／台中市議長張清照服務處提供

中秋節 登山步道 台中市

延伸閱讀

中秋賞月 西部有望 東北雲多

中秋賞月 北市推9處河濱公園

迎接天文罕景「兩次滿月」 中原大學天文台明開放賞月

中市鰲峰山公園遊客增 增設停車場預計明年完工

相關新聞

中秋連假 國道清水服務區預估營業額進帳1700萬

中秋節連假今天開始，國道三號清水服務區昨晚出現人潮，今天上午一樣車潮多，清水服務區預估，4天連假該服務區營業額可達170...

音樂佳餚節、義診 苗栗、彰化歡迎民眾連假前往

中秋接著是雙十國慶，台中市鄰近的苗栗和彰化也有活動可參與。苗栗音樂佳餚節今起一連3天在竹南運動公園登場，現場有上百個美食...

中秋連假 中市觀旅局推薦霧峰深度旅遊景點漫遊

中秋連假已開始，台中市觀旅局推薦國人規劃到台中霧峰漫遊，透過深度旅遊，感受當地文化生活，離市區不遠的霧峰，有林家花園、光...

清水鰲峰山賞月人多 登山步道整修已完工可安心上山

台中市清水區鰲峰山公園的景觀平台是中秋賞月看夜景的熱門景點，通往景觀平台的登山步道年久失修，台中市議長張清照爭取整修，步...

中秋送暖 神岡警察和里長關懷中低收和獨居長者

今天是中秋節，很多家庭團圓相聚，也有很多弱勢族群和家庭忍受貧苦，台中市警局神岡分駐所員警和當地里長，共同關懷轄區中低收入...

南投茶博 體驗各國品茗樂趣

南投世界茶業博覽會本月9日到18日在中興新村登場，今年主題是「拾憶茶香」，除品嘗各地特等好茶，還有千人擂茶、千人揉茶、千...

鹿港四季紅秋收 糕餅節打頭陣

彰化縣鹿港鎮冬天屬旅遊淡季，每年舉辦冬遊季系列活動吸引遊客，本月因有中秋、國慶連假，鎮公所提早展開今年的四季紅秋收系列活...

大甲鐵砧山公園二期 老中青一起玩

台中市清水區已有座全國知名的競合體驗遊戲場，市府在大甲區鐵砧山雕塑公園再斥資4000萬元，打造號稱全國首座鋼管爬網，另有...

庫存花博卡 確定無法做市民卡

台中市當初發行300萬張「花博卡」，至今仍庫存144萬張，如何「再利用」引爭議；昨在藍綠議員連番質詢下，市長盧秀燕明確表...

台中「大車站計畫」 藍綠嫌進度龜速

台中市府提出「大車站計畫」，整合周邊低度利用的公有土地變更為車站專用區，但藍、綠議員昨指規畫亮麗，進度卻太慢；市長盧秀燕...

閱讀界奧斯卡獎磐石獎 彰化縣奪非六都第一

教育部國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選成績揭曉，彰化縣共拿下9個獎項，總成績排名非六都第一名，全國第5名，彰化...

縣府創辦彰農學堂 第一講教小農如何生存

彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，彰化縣長王惠...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

中秋連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。