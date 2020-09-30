閱讀界奧斯卡獎磐石獎 彰化縣奪非六都第一

教育部國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選成績揭曉，彰化縣共拿下9個獎項，總成績排名非六都第一名，全國第5名，彰化縣長王惠美今天在員林市僑信國小表揚得獎者，王惠美說，投資教育就是投資未來，也感謝所有校長老師志工團體的用心付出。

閱讀界的奧斯卡獎磐石獎揭曉，彰化縣獲獎的包括有「閱讀磐石學校獎」仁豐國小；「閱讀推手獎團體組」僑信國小閱讀志工隊、和仁國小志工隊、大莊國小志工隊以及民靖國小米蘭菇志工隊；「閱讀推手獎個人組」廣興國小吳寶嘉校長、土庫國小謝秀華校長、成功國小簡世雄主任以及民生國小黃怡嘉老師。