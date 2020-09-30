快訊

歐陽娜娜僵臉對嘴唱「我的祖國」 3分25秒僅一個特寫鏡頭

縣府創辦彰農學堂 第一講教小農如何生存

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講。圖／明道大學提供
彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講。圖／明道大學提供

彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，彰化縣長王惠美說，彰農學堂希望有系統性的提供有意願的青農能有逐步學習的基礎，翻轉小農收入，共創農業奇蹟。

由明道大學規畫「彰農學堂」課程，今天開課，彰化縣長王惠美、明道大學董事長李超群、明道大學校長郭秋勳、農業處長邱奕志等人今天也與會勉勵學員。

王惠美說，依據農林漁牧業普查報告，我國農民平均年齡高達62歲，65歲以上者占44%，且戶內無意願承接從農者占74%，所以農業人力面臨斷層，因為現在農業人力斷層的落差，如何讓年輕人投入農業很重要。縣農會這幾年也一直在鼓勵青農返鄉，目前在地青農人數約為1600多人，希望有更多年輕人投入，一起努力把彰化優質農產行銷出去。

李超群說，今天第一堂課即邀請明道大學前校長陳世雄教授主講，他也是有機農業專家，這也是明道大學精緻農業學系努力的方向，希望明道大學畢業學生或是年輕人投入農業後，在農業領域內除了可以養活自己外，收入不會比去台積電上班少，明道大學規畫一系列課程與計畫，若依照老師指導方向，精緻農業學系畢業的學生一年收入達二、三百萬元都不是問題，希望讓未來投入農業的年輕人生活精采亮麗。　

陳世雄教授今天主講「蜂與農業生態與蜂同行」，陳世雄說，開課的目的是希望讓小農知道如何生存下去，許多年輕農民買不起農地耕種，而他找到另一個方法就是如何養蜜蜂，最近第一批秋天的蜜收成有約18萬元，所以一年6、70萬的收入應該沒什麼問題，就是來跟大家分享如何提升小農的收入，讓小農可以存活並發展，給予年輕農民希望。　

明道大學規劃的彰農學堂三門課程包括「蜂與農業生態」、「農產品品牌與網路社群平台行銷實戰班」、「植保機職人培訓班」，報名非常踴躍，課程均已額滿。

彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，明道大學前校長陳世雄教授主講「蜂與農業生態與蜂同行」。圖／明道大學提供
彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，明道大學前校長陳世雄教授主講「蜂與農業生態與蜂同行」。圖／明道大學提供
彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講。圖／明道大學提供
彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講。圖／明道大學提供

農民 青農

延伸閱讀

循古禮獻六佾舞 彰化祭孔大典儀式隆重

彰化縣1年增加60多位百歲人瑞 最高齡111歲

像極了社區關懷據點 和美鎮農會綠色照護示範站揭牌

力挺彰化縣衛生局 王惠美：都依中央程序和標準做事

相關新聞

閱讀界奧斯卡獎磐石獎 彰化縣奪非六都第一

教育部國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選成績揭曉，彰化縣共拿下9個獎項，總成績排名非六都第一名，全國第5名，彰化...

縣府創辦彰農學堂 第一講教小農如何生存

彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，彰化縣長王惠...

埔心鄉公所、大葉大學攜手合作 地方創生帶動發展

彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，大葉大學校長梁卓中說，行政院國家發展委員會為改善未來我國將面臨...

改善上安國小運動環境 張廖萬堅成功爭取中央補助

立委張廖萬堅今天說，上安國小校內活動中心除了提供學校使用，也租借給周邊逢甲住戶使用，使用率高，木質地板損害多年，連防止危...

中秋連假到台中草悟道逛市集 82攤超好買

後疫情時代，經濟部商業司為振興經濟、刺激國內消費，規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-...

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

面對國人的防疫觀念有進步，每年10月至隔年3月是接種公費流感疫苗的高峰期，南投縣府宣布已採購13萬7000劑四價流感疫苗...

中秋節到清境觀星 小瑞士星空音樂會明免費入園

為推廣合歡山星空，南投縣政府爭取闢設台灣好行「清境線」，並於今年8月通車，並鎖定10月首個中秋連假，明將在清境小瑞士花園...

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

台中市議員李中今天在議場高唱「我等到花兒也謝了」指台中市交通、都發等局在大車站相關計畫的行政業務執行速度過慢，市長盧秀燕...

鹿港首辦糕餅文化節 百年老店排隊名店都來了

彰化鹿港鎮冬天因天候關係是觀光淡季，每年舉辦冬遊記系列活動吸引遊客，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，重創觀光，10月因逢兩...

中市府釋疑 「花博卡」疑義走司法途徑不能轉用

台中市議員楊正中今天在議會質詢，針對不少民進黨議員一再要求把庫存的144萬張花博卡轉為「市民卡」「兒童卡」省錢又方便，他...

中秋送暖 企業展愛關懷失智「憶起幸福」為獨老送物資

中秋節將至，台中榮總日照中心昨天與南山人壽慈善基金會昨天攜手舉辦南山「憶起幸福」，為失智、失能長輩拍攝全家福活動送暖；富...

公車優惠限市民綠籲善用花博卡 中市府：花博卡有疑義

台中市政府明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策，民進黨議員肯定但對市府不願善用花博卡感到可惜。謝明源表示市府應把花博...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

福和橋人行道拓寬 明起機車道禁行自行車

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。