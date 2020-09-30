縣府創辦彰農學堂 第一講教小農如何生存

彰化縣政府今年創辦「彰農學堂」，鼓勵青年投入農業，加入活絡農村的一份子，今天彰農學堂第一堂課在明道大學開講，彰化縣長王惠美說，彰農學堂希望有系統性的提供有意願的青農能有逐步學習的基礎，翻轉小農收入，共創農業奇蹟。

由明道大學規畫「彰農學堂」課程，今天開課，彰化縣長王惠美、明道大學董事長李超群、明道大學校長郭秋勳、農業處長邱奕志等人今天也與會勉勵學員。

王惠美說，依據農林漁牧業普查報告，我國農民平均年齡高達62歲，65歲以上者占44%，且戶內無意願承接從農者占74%，所以農業人力面臨斷層，因為現在農業人力斷層的落差，如何讓年輕人投入農業很重要。縣農會這幾年也一直在鼓勵青農返鄉，目前在地青農人數約為1600多人，希望有更多年輕人投入，一起努力把彰化優質農產行銷出去。

李超群說，今天第一堂課即邀請明道大學前校長陳世雄教授主講，他也是有機農業專家，這也是明道大學精緻農業學系努力的方向，希望明道大學畢業學生或是年輕人投入農業後，在農業領域內除了可以養活自己外，收入不會比去台積電上班少，明道大學規畫一系列課程與計畫，若依照老師指導方向，精緻農業學系畢業的學生一年收入達二、三百萬元都不是問題，希望讓未來投入農業的年輕人生活精采亮麗。

陳世雄教授今天主講「蜂與農業生態與蜂同行」，陳世雄說，開課的目的是希望讓小農知道如何生存下去，許多年輕農民買不起農地耕種，而他找到另一個方法就是如何養蜜蜂，最近第一批秋天的蜜收成有約18萬元，所以一年6、70萬的收入應該沒什麼問題，就是來跟大家分享如何提升小農的收入，讓小農可以存活並發展，給予年輕農民希望。