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埔心鄉公所、大葉大學攜手合作 地方創生帶動發展

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，將結合地方產業特色，智慧農業創意農村新體驗，創造就業機會，也營造銀髮族宜居生活。記者林宛諭／攝影
彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，將結合地方產業特色，智慧農業創意農村新體驗，創造就業機會，也營造銀髮族宜居生活。記者林宛諭／攝影

彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，大葉大學校長梁卓中說，行政院國家發展委員會為改善未來我國將面臨的總人口數減少與人口過度集中都會區的問題，提出地方創生計畫，彰化縣共有19個鄉鎮被列入優先推動地區，將結合地方產業特色，智慧農業創意農村新體驗，鼓勵青農返鄉，創造就業機會，也營造銀髮族宜居生活。

埔心鄉公所提出「埔心鄉地方創生計畫」，今天由埔心鄉長張乘瑜和大葉大學校長梁卓中簽定合作備忘錄，希望在學界協助下，能營造智慧創生新農鄉，促進埔心鄉永續發展。

張乘瑜表示，埔心鄉是全國人口最密集的福佬客鄉鎮，還保存很多獨特的福佬客文化建築物，埔心物產豐富，包括葡萄、金蜜芒果、芭樂等，最近也爭取客委會補助老屋改造，未來將讓藝術家進駐，而環鄉公車也規畫中，並爭取到中央五千萬將進行4米以上的道路都要整修完成，以健全交通路網。

張乘瑜說，此次簽署協議後，將著重埔心鄉觀光發展、青年洄游以及食農教育三大方向，以地方創生計畫為推手，以吸引產業人才聚集埔心鄉，讓長輩安居、青年放心留駐埔心鄉，整合產官學資源協助埔心鄉在地農業升級，創造樂活宜居環境。

梁卓中說，大葉大學希望協助地方鄉鎮解決人口外移及城鄉發展失衡等問題，特別整合全校七大學院與七大特色研發基地資源，積極推動埔心鄉地方創生計畫，未來將推動「智慧農業-六星級」、「宜居生活-青銀享」、「創意農村-新體驗」為三大核心，加強社區人才培訓、強化社造功能及導覽人員培訓，活化埔心輕旅行，並強化農產品加工，提升農產品價值，增加工作機會、促進地方永續發展。

彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，將結合地方產業特色，智慧農業創意農村新體驗，創造就業機會，也營造銀髮族宜居生活。記者林宛諭／攝影
彰化縣埔心鄉公所與大葉大學今天簽署地方創生計畫合作備忘錄，將結合地方產業特色，智慧農業創意農村新體驗，創造就業機會，也營造銀髮族宜居生活。記者林宛諭／攝影

大葉大學

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