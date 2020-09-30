改善上安國小運動環境 張廖萬堅成功爭取中央補助

立委張廖萬堅今天說，上安國小校內活動中心除了提供學校使用，也租借給周邊逢甲住戶使用，使用率高，木質地板損害多年，連防止危險蓋上塑膠PU墊多處損壞補丁，經校長陳華玲偕家長會反映，他向中央爭取經費改善獲回應，體育署今天回覆同意補助。

張廖萬堅說，上安國小創校僅17年，但因校區鄰近逢甲商圈與住宅區缺乏室內公共活動空間校地不大，多仰賴校內的活動中心，其中球類運動地板破損不堪，他在接獲校方反映後，上個月安排體育署及市府教育局共同會勘，終於在今天、中秋節前獲得中央核定380萬元預算，並補助其中七成。

陪同會勘的市議員林祈烽表示，將配合爭取教育局3成補助款，讓修繕工程能盡速進行，以提供孩子優質安全的活動空間。