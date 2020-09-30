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中秋連假到台中草悟道逛市集 82攤超好買

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
經濟部商業司規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」，現場共規劃82攤。圖／民眾提供
經濟部商業司規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」，現場共規劃82攤。圖／民眾提供

後疫情時代，經濟部商業司為振興經濟、刺激國內消費，規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」，現場共規劃82攤，展售產品豐富多元，有伴手名品、人氣團購點心、職人手作等。

「好享購」活動邀集全台優質零售商家，有伴手名品、人氣團購點心、職人手作、生活雜貨及囤貨熱賣爆品等，代表台灣各地不同特色。台中場邀集知名法式伴手禮專賣店「法布甜」、手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」、雲林鐵蛋大王「安記食品」及中部知名手作飾品「敲金工」等店家共襄盛舉。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，台中是文創小物及連鎖加盟店發跡的地區，這次「好享購」活動到台中，除讓觀光客到台中多消費，逛得開心、買得開心，也把好的東西推薦給親友，能創造更多消費，希望為台中帶來更多商機。

經濟部商業也祭出限量振興券可兌換2倍購物金的超優惠活動，可現抵現用。此外，還有消費滿額送限量福袋及抽獎等多重好康，只要消費就有機會抽到吸塵器、按摩椅、空氣清淨機等超值大獎，買越多、中獎機會越高。

經濟部商業司規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」。圖／民眾提供
經濟部商業司規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」。圖／民眾提供

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