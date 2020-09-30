服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

面對國人的防疫觀念有進步，每年10月至隔年3月是接種公費流感疫苗的高峰期，南投縣府宣布已採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民使用，疫苗數量可達全縣人口數的27%，並動員縣內102家院所共同加入，10月5日起開放接種公費流感疫苗，守護民眾健康。

由於去年流感疫苗開打不久即面臨貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，目前南投縣各醫療院所已提前做好準備，面對國人的搶種，衛生所指出，每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎..等疾病，嚴重時造成死亡，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法。

南投衛生局表示，目前符合公費流感疫苗接種的優先對象，分別是50歲以上成人、出生滿6個月至五專三年級以下學生族群、高風險慢性病患、肥胖者BMI≧30、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼童的父母皆可免費接種；呼籲縣民可持健保卡至13家衛生所或102家流感合約醫院、診所接種4價流感疫苗，惟各衛生所、醫院、診所接種時段不同，可先電話洽詢，以免白跑一趟。

另為提供接種可近性及便民性服務，亦請各鄉鎮衛生所及醫療院所於社區活動中心、關懷據點、發展協會廣設社區接種服務。倘企業、工商團體、社區管委會等單位，可揪團人數達35人者，衛生所會設置社區接種服務站提供服務，若有需求可洽所轄衛生所或合約院所，或撥打衛生局專線049-2220904或撥打免費防疫專線1922洽詢。