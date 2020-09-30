快訊

台灣勞工比南韓更血汗 全年總工時2028小時排全球第4

巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局表示，目前縣內已有102家院所服務鄉親，共同加入施打公費流感疫苗。圖／本報系資料照片
南投衛生局表示，目前縣內已有102家院所服務鄉親，共同加入施打公費流感疫苗。圖／本報系資料照片

面對國人的防疫觀念有進步，每年10月至隔年3月是接種公費流感疫苗的高峰期，南投縣府宣布已採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民使用，疫苗數量可達全縣人口數的27%，並動員縣內102家院所共同加入，10月5日起開放接種公費流感疫苗，守護民眾健康。

由於去年流感疫苗開打不久即面臨貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，目前南投縣各醫療院所已提前做好準備，面對國人的搶種，衛生所指出，每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎..等疾病，嚴重時造成死亡，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法。

南投衛生局表示，目前符合公費流感疫苗接種的優先對象，分別是50歲以上成人、出生滿6個月至五專三年級以下學生族群、高風險慢性病患、肥胖者BMI≧30、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼童的父母皆可免費接種；呼籲縣民可持健保卡至13家衛生所或102家流感合約醫院、診所接種4價流感疫苗，惟各衛生所、醫院、診所接種時段不同，可先電話洽詢，以免白跑一趟。

另為提供接種可近性及便民性服務，亦請各鄉鎮衛生所及醫療院所於社區活動中心、關懷據點、發展協會廣設社區接種服務。倘企業、工商團體、社區管委會等單位，可揪團人數達35人者，衛生所會設置社區接種服務站提供服務，若有需求可洽所轄衛生所或合約院所，或撥打衛生局專線049-2220904或撥打免費防疫專線1922洽詢。

流感疫苗 衛生所 患者

延伸閱讀

嘉義市加碼打流感疫苗 50歲以下有3大族群能打

陳時中親自催打公費流感疫苗 念錯文宣「加碼」這群人

抗流感 台東秋節假後公費疫苗開打

流感疫苗開打倒數在即 疾管署緊急更新疾管家資訊

相關新聞

中秋連假到台中草悟道逛市集 82攤超好買

後疫情時代，經濟部商業司為振興經濟、刺激國內消費，規劃一系列「好享購」活動，今日起至10月2日在台中草悟道舉辦「好享購-...

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

面對國人的防疫觀念有進步，每年10月至隔年3月是接種公費流感疫苗的高峰期，南投縣府宣布已採購13萬7000劑四價流感疫苗...

中秋節到清境觀星 小瑞士星空音樂會明免費入園

為推廣合歡山星空，南投縣政府爭取闢設台灣好行「清境線」，並於今年8月通車，並鎖定10月首個中秋連假，明將在清境小瑞士花園...

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

台中市議員李中今天在議場高唱「我等到花兒也謝了」指台中市交通、都發等局在大車站相關計畫的行政業務執行速度過慢，市長盧秀燕...

鹿港首辦糕餅文化節 百年老店排隊名店都來了

彰化鹿港鎮冬天因天候關係是觀光淡季，每年舉辦冬遊記系列活動吸引遊客，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，重創觀光，10月因逢兩...

中市府釋疑 「花博卡」疑義走司法途徑不能轉用

台中市議員楊正中今天在議會質詢，針對不少民進黨議員一再要求把庫存的144萬張花博卡轉為「市民卡」「兒童卡」省錢又方便，他...

中秋送暖 企業展愛關懷失智「憶起幸福」為獨老送物資

中秋節將至，台中榮總日照中心昨天與南山人壽慈善基金會昨天攜手舉辦南山「憶起幸福」，為失智、失能長輩拍攝全家福活動送暖；富...

公車優惠限市民綠籲善用花博卡 中市府：花博卡有疑義

台中市政府明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策，民進黨議員肯定但對市府不願善用花博卡感到可惜。謝明源表示市府應把花博...

921地震大斷層及竹山史前文化 車籠埔園區看得見

南投縣竹山鎮在將近400年的開墾史中，是南投縣漢人最早開發的地帶，但早在1902年人類學家森丑之助就曾在竹山地區發現3個...

台中媽祖國際觀光文化節 百年宮廟風華10月壓軸4場活動

台中市文化局每年的大台中文化盛事「2020台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，因疫情關係延後辦理，最終4場1...

影／鐵砧山公園完工有全國首座鋼管爬網 老中青可玩

台中大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工今天啟用，4000萬元經費打造，有全國首座鋼管爬網，另有青少年互動遊戲場和親子共融遊憩...

盧秀燕、蔡其昌鐵砧山同台 中央地方經費比例互較勁

台中市大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天辦啟用典禮，台中市長盧秀燕向在場的立法院副院長蔡其昌說，此工程經費，中央補助3...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

藍綠攻守易位 藍議員搬「非法定社福預算」槓陳其邁

六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。