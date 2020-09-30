中秋節到清境觀星 小瑞士星空音樂會明免費入園

為推廣合歡山星空，南投縣政府爭取闢設台灣好行「清境線」，並於今年8月通車，並鎖定10月首個中秋連假，明將在清境小瑞士花園舉辦星空音樂會，中華郵政也將販售以合歡山國際暗空公園特製主題郵票，還可加蓋暗空公園風景圖戳。

縣府觀光處指出，南投台灣好行原僅有「溪頭線」，但為讓遊客赴清境賞星、東埔泡湯不再路途遙遠，積極爭取闢設「清境線」、「東埔線」，今年8月正式通車，其中「清境線」車廂以星空為主題，讓民眾搭車就能感受唯美星空。

而為讓更多國人體會清境之美，串連仁愛鄉公所、中華郵政等單位，鎖定中秋節連假首日，明天將在清境小瑞士花園舉辦星空音樂會暨草地星市集活動，下午4時後免費入園，現場除樂團、歌舞演出，還設有品茗系列、臨時郵局等特色攤位。

仁愛鄉公所表示，活動現場有特色茶攤位供品茗，晚上6時30分進行合歡山高冷茶分級包裝評鑑頒獎典禮；中華郵政南投郵局則表示，當天開設臨時郵局攤位，販售以合歡山國際暗空公園的特製主題郵票，並可加蓋臨時郵局戳及風景戳留念。

此外，明晚7時30分也會帶領民眾靜默熄燈賞星，觀光處表示，屆時將關閉現場燈光欣賞星月銀河，民眾可多利用台灣好行清境線至國民賓館站下車，再步行抵達小瑞士花園，活動詳情可上官網或「樂旅南投」粉絲團查詢。