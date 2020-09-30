雲林林內鄉公所召志工淨堤 籲民眾垃圾不落地

「你不丟，我就不用撿」隨手一丟的垃圾，即便不是大型垃圾，但仍會積少成多，影響觀瞻，林內鄉公所今天和第四河川局召集鄉內環保志工、淵明國中師生前往濁水溪觸口段淨堤，鄉長張維崢呼籲民眾「垃圾隨身帶走」，維持乾淨的堤防景觀。

濁水溪觸口段鄰近農田水利博物館及落雨松美景，近年經公所和四河局合力整治河堤景觀，濁水溪觸口段、三號水門及堤防周邊現在已是民眾熱愛的休憩親水秘境，但角落不乏可見被隨手棄置的垃圾，為此林內鄉長張維崢、第四河川局召集環保志工、淵明國中師生共240人齊聚淨堤，不一會兒即裝滿數袋大垃圾。