雲林林內鄉公所召志工淨堤 籲民眾垃圾不落地
「你不丟，我就不用撿」隨手一丟的垃圾，即便不是大型垃圾，但仍會積少成多，影響觀瞻，林內鄉公所今天和第四河川局召集鄉內環保志工、淵明國中師生前往濁水溪觸口段淨堤，鄉長張維崢呼籲民眾「垃圾隨身帶走」，維持乾淨的堤防景觀。
濁水溪觸口段鄰近農田水利博物館及落雨松美景，近年經公所和四河局合力整治河堤景觀，濁水溪觸口段、三號水門及堤防周邊現在已是民眾熱愛的休憩親水秘境，但角落不乏可見被隨手棄置的垃圾，為此林內鄉長張維崢、第四河川局召集環保志工、淵明國中師生共240人齊聚淨堤，不一會兒即裝滿數袋大垃圾。
「一個小舉動，後患無窮」根據四河局統計，濁水溪每年約清出上千噸垃圾及廢棄物，不但破壞生態環境和衛生，也會影響排水防洪，「一個小舉動，後患無窮」張維崢語重心長地說，垃圾會順河川流入海洋，我們看不見的海洋生態也會遭受破壞，「如果大自然反撲時，人類的生存空間就會受影響」，希望人人都能導正習慣，將垃圾丟進垃圾桶。
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