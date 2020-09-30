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台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中要求市政府加速執行大車站計劃。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中要求市政府加速執行大車站計劃。記者陳秋雲/攝影

台中市議員李中今天在議場高唱「我等到花兒也謝了」指台中市交通、都發等局在大車站相關計畫的行政業務執行速度過慢，市長盧秀燕魄力解決延宕13年的大智路問題，促成前後站無縫接軌，建議市長要透過簡化流程或修改法令，加速執行台中火車站大車站計畫，整體呈現第二大城門戶。

李中説，整個火車站南邊的門面要進行都市更新計畫，才不會出後站，就看一排老舊民宅丶鐵皮屋，彷彿進入第三世界國家。

李中表示「天下武功唯快不破」他在1989年就看到大台中都市捷運系統計畫，當時就説2000年藍線要通車、接著綠線要通車，但台灣的行政效率緩慢。他當場唱起歌神張學友的「我等到花兒也謝了」來凸顯龜速的問題。

李中提醒盧秀燕市長，依據市政府都發局的文件，大車站的招商計畫今年進行委託廠商辦理規劃、明年擬定招商文件、後年才要實質進入招商作業，台中前後站已實質貫通，他建議市長要請相關局處儘速修法或簡化流程，不要讓行政效率拖緩市政建設。

李中說，從台中火車站往南邊出口出站後，會看到一大片老舊住房，這些建築都已經超過半世紀以上的年歲，市容非常破舊，彷如進入第三世界國家，非常可惜。

李中建議都發局要盡快啟動火車站復興路間的都市更新計畫，藉由住商區域與車專區等調配，讓未來台中火車站南邊不僅有整齊美觀的大門面，也能夠有現代化的商業設施機能，帶動東、南區的發展。

火車站 中火 盧秀燕

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